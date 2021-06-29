 

Иоселиани: Украина выкрутится, я в этом уверен

29.06.2021, 9:36, Новости дня
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“Конечно [слежу]. Очень плотно. Выкрутитесь. Выкрутитесь, я в этом уверен. Во-первых, вас много все-таки. И если вам удастся стряхнуть с себя груз пошлости, коррупции и нечестности – больше ничего вам не надо”, – считает режиссер. 

Еще одной проблемой Украины он назвал присутствие иностранных спецслужб. 

“У вас, куда ни плюнь, чужестранец из спецслужб”, – подчеркнул режиссер. 

Интервью с Иоселиани выйдет сегодня на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Украина с 2014 года противостоит агрессии РФ. Вначале Россия аннексировала Крым, а затем начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек. 

С 2019 года Украину возглавляет бывший актер, основатель студии “Квартал 95” Владимир Зеленский. По данным опроса, который с 18 мая по 8 июня 2021 года среди экспертов и журналистов провел Фонд “Демократические инициативы” имени Илька Кучерива, главной неудачей Зеленского считают слабую кадровую политику, провалы в политике нацбезопасности и отсутствие продвижения в борьбе с коррупцией. 

В 2020 году Украина улучшила показатель в индексе восприятия коррупции, рейтинг ежегодно составляет международная организация Transparency International. Украина за год набрала три балла и с 33 баллами из 100 возможных занимает 117-е место (всего в рейтинге представлено 180 стран). 


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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