В Греции молодым людям будут предлагать €150 за вакцинацию против COVID-19

Как указано в сообщении, люди в возрасте 18-25 лет, получившие первую дозу вакцины, получат карту на €150, которые смогут потратить на туризм и культурные мероприятия.

“Это благодарность за их терпение и настойчивость, а также стимул для вакцинации”, – сообщили в пресс-службе.

Οι ν * οι 18-25 ετ * ν με την 1η δ * ση του εμβολ * ου, αποκτο * ν μια προπληρωμ * νη κ * ρτα €150 για χρ * ση σε τουριστικ * ς και πολιτιστικ * ς δραστηρι * τητες. Ε * ναι * να ευχαριστ * για την υπομον * και επιμον * τους, αλλ * και * να κ * νητρο για να εμβολιαστο * ν. #freedom_pass pic.twitter.com/5Mp3cO6W6e

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 28, 2021

Как сообщило издание Greek Reporter, деньги можно будет потратить на билеты на самолет и паром, бронирование гостиниц, билеты на музыкальные, театральные и кинематографические мероприятия и другое. Мицотакис отметил, что речь идет о 940 тыс. молодых людей.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Греции, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили 421,3 тыс. случаев COVID-19, умерло 12,7 тыс. человек.

В стране сделали 8,2 млн прививок против коронавируса, полностью вакцинированы 34,2% населения, сообщило агентство Bloomberg.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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