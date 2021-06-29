Минобрнауки запретило выдавать аттестаты выпускникам без сертификата о прохождении вакцинации против коронавируса

Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27.06.2021 г. № 777 “Об организации выдачи документов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции” устанавливает новые правила выдачи аттестатов об общем среднем образовании. Отныне школам запрещается выдавать на руки аттестаты об окончании 11 классов выпускникам, не предъявившим справку о прививке от COVID-19.

Изменения не затронут тех, кто заканчивает 9 класс, сдавал базовую математику ЕГЭ или не собирается поступать в учреждения высшего образования. В этих случаях выпускнику достаточно заполнить в школе два документа: объяснительную с указанием причины, по которой не была сделана прививка; и подписку о непоступлении в учреждения высшего образования, где выпускник гарантирует, что не собирается претендовать на бюджетные и внебюджетные места в учреждениях высшего образования РФ. Содержимое двух документов согласовывается с директором школы под личную подпись и после совершенно законно выдаётся аттестат.

– Никакой дискриминации по признаку наличия или отсутствия прививки нет. Любая дискриминация запрещена законами Российской Федерации и конституцией. После выпуска аттестатов школы обязаны в течение 20 дней внести информацию о номере, серии и типе принтера, на котором был напечатан аттестат, в ФИС ФРДО (Федеральный реестр сведений документов об образовании и (​или) о квалификации, документах об обучении – прим.ред), откуда вузы смогут его получить. Ни этот приказ (№ 777 – прим.ред), ни какие-либо другие не накладывают ограничения на поступлении в вузе. Выпускнику, а теперь уже поступающему, достаточно сказать приёмной комиссии вуза, что аттестат ему не выдали по причине отсутствия справки (о прививке от COVID-19 – прим.ред). Если вуз откажется принимать документы у такого поступающего – это будут проблемы вуза, рекомендации до вузов доведена. После зачисления у студента будет в запасе целый год, чтобы сделать прививку, получить аттестат и предоставить его оригинал в вуз. В противном случае зачисление будет считаться незаконным, – отметил заместитель министра науки и высшего образования.

Со 2 августа 2021 года вступает в силу запрет на заселение в общежития студентов, не прошедшим вакцинацию от COVID-19.

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