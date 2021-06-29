Что нужно сделать с консервой, прежде чем открывать ее: хитрость

С детства нас учили, что все продукты необходимо мыть перед употреблением или приготовлением пищи. Применимо ли это правило к консервным банкам? Илья Акинфиев, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, советует мыть консервные банки перед тем, как открывать их есть содержимое.

Почему стоит мыть консервные банки перед их открытием

По словам врача, эта простая процедура защищает нас от опасных инфекций, что аккумулируются на жестяных банках. Они могут переносится грызунами, живущими на складах. Мыши и крысы не только бегают около паллетов с консервами, но и испражняются около хранящейся продукции. Если игнорировать элементарные правила гигиены, то через такую жестяную банку инфекция сразу же переносится на руки, посуду и попадает в еду.

Особенно опасным считается ситуация, когда мы открываем консервную банку с помощью ножа. Происходит моментальное заражение продуктов.

Чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье домочадцев, нужно обязательно ополаскивать консервные банки чистой водой.

Врач напомнил, что мыши и крысы могут переносить многие инфекционные заболевания, в том числе псевдотуберкулез, иерсиниоз, чуму и туляремию. Кроме рвоты, тяжелых отравлений и кишечных расстройств, они могут вызвать серьезные осложнения, способствовать повреждению суставов и сердечно-сосудистой системы.

Какие продукты питания также стоит очищать после покупки

Сухофрукты считаются одним из самых грязных продуктов, которые продают не только в упаковках, но и с рук россыпью. Обязательно мойте сушеные фрукты, а лучше замочите их на несколько часов в воде.

На орехах, которые хранятся в мешках на пыльных складах, часто оседают болезнетворные микробы. Неважно, очищены они от кожуры или нет, их все равно нужно мыть перед едой.

Также фрукты и овощи с несъедобной кожицей обязательно нужно мыть перед едой. Это связано с тем, что во время очистки в съедобную часть могут попасть бактерии с кожуры.