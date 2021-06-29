Почему пуговицы были оберегами на Руси и как их использовать для исполнения желаний

Бытовая магия — это такое направление магии, которое предполагает использование простых повседневных предметов. Например, обычных пуговиц. Не нужно проводить каких-то серьезных обрядов для того, чтобы привлечь с помощью данного предмета счастье, любовь, деньги и благополучие. Достаточно лишь правильно пришить пуговицу к одежде.

Оберег «пугалка»

Знаете ли вы, что изначально пуговица выступала в качестве охранного оберега и называлась «пугалкой»? Это было в те времена, когда люди на Руси являлись язычниками и понятия не имели о христианской религии. “Пугалкой” назывался предмет круглой формы с кусочком металла внутри. Он крепился к одежде на груди и выполнял роль своеобразного оберега. Считалось, что данный предмет отгонял от человека злых духов издаваемыми звуками, ведь при ходьбе “пугалки” звенели за счет кусочка металла внутри (по типу колокольчика). Не так чтобы сильно звенели, но этого вполне хватало, чтобы темные сущности отступили. “Пугалки” располагали ближе к горловой и сердечной чакрам.

“Волшебная” пуговица

Есть еще одна история происхождения пуговиц. Изначально они выглядели как монеты с отверстиями внутри и были сделаны из металла. Их пришивали к одежде так, чтобы получился рисунок одной из рун. Узор и необходимую руну выбирал сам человек, исходя из своих пожеланий. Например, захотел поправить материальное положение – выбрал руну и пришил пуговицу таким узором, который повторил рисунок руны.

В сегодняшние времена некоторые эзотерики поступают точно таким же образом. Они используют “пуговичную магию” для того, чтобы улучшить свою жизнь. Вы можете попробовать сделать то же самое.

Особенности пришивания пуговиц

Пришивать магическую пуговицу следует строго в полнолуние. Считается, что именно в эту фазу Луны следует выполнять любые манипуляции, связанные с магией. Эффективными будут ритуалы и обряды, направленные на приумножение богатства, на привлечение в жизнь счастья.

Какого дизайна будет пуговица и какого цвета будут нитки, не имеет никакого значения. Главное — пришить магическую пуговицу с изнаночной стороны одежды. Делать это следует в полном одиночестве, чтобы никто не мешал, не отвлекал вас и вы смогли сосредоточиться на своих мыслях и чувствах.

Подумайте о том, какое желание вы хотели бы осуществить. Помните, что Вселенная жадин не любит. Одна пуговица — одно желание. Пуговицу вы носите до тех пор, пока желание не осуществится. Уже после этого можете отрывать использованную пуговицу и пришивать новую, с новым желанием.

Одежду с “магической” пуговицей следует носить периодически, хотя бы пару-тройку раз в неделю. Чтобы усилить эффект и ускорить исполнение желание, можете пришить пуговицу к праздничной одежде, в которой планируете отправиться на торжество. Например, на наряд, в котором будете встречать Новый год или отмечать день рождения.

Обряд на налаживание личной жизни

Вы совсем отчаялись найти вторую половинку? И тут вам может помочь “пуговичная магия”. Суть обряда заключается в том, чтобы пришить пуговицу, повторив узор песочных часов. Количество пуговиц не имеет значения, равно как и то, куда именно вы пришьете предмет. Это может быть как тыльная, так и изнаночная сторона одежды.

Когда будете шить, мысленно просите Вселенную о встрече со второй половинкой. Вы увидите, что вскоре начнете пользоваться повышенным спросом у противоположного пола. Тогда вам не составит труда выбрать самого достойного партнера.

Сохранение любви

А теперь, допустим, у вас уже есть вторая половинка либо вы уже повстречали достойного человека, с которым хотите быть вместе. К сожалению, не все люди умеют радоваться чужому счастью. Есть немало завистников, которые только и ждут, когда ваша пара распадется.

Чтобы противостоять подобному негативному воздействию извне, следует поступить следующим образом. Пришейте пуговицу к изнаночной стороне одежды сначала стежком крест-накрест, а потом заключите узор в квадрат. Тогда никакие козни недоброжелателей не будут вам страшны и не отразятся негативным образом на взаимоотношениях со второй половиной.

Укрепление брачных уз

Чтобы укрепить отношения в паре и чтобы партнер не заглядывался на других, можно провести следующий ритуал. Возьмите две красные пуговицы с четырьмя дырочками.

Пришейте одну с изнаночной стороны одежды, которую чаще всего надевает вторая половинка: сначала узором в квадрат, а потом крест-накрест. Подобный образом поступите и со второй пуговицей, однако ее пришейте уже к своей одежде, с изнаночной стороны. Тогда в ваших отношениях никогда не будет места изменам и предательству. Обряд является давним, он выполнялся еще нашими предками на Руси. Обычно пуговицы пришивали жены своим мужьям и себе.

Исполнение желаний

Пришейте пуговицу с изнаночной стороны той одежды, которую вы носите часто, практически ежедневно или через день. Если ваше желание касается сферы здоровья, тогда сделайте узор крестиком, если финансов — символа “z”.

Если хотите развить творческие способности, то воспроизведите узор в виде буквы «и». Если вам не хватает внутренней гармонии, тогда пришейте пуговицу узором в виде квадрата.

Есть отдельный обряд на исполнение самого заветного желания. Вам понадобится пуговица с четырьмя дырками. Пришейте ее к изнаночной стороне одежды крест-накрест двумя нитями красного, потом двумя нитями зеленого, а затем золотистого и серебристого оттенков. После этого зажмите пуговицу в руке и мысленно сформулируйте свое желание, обратившись ко Вселенной. Можете произнести его шепотом, но так, чтобы никто не слышал. Данная “магическая” пуговица будет вашим талисманом и поможет в осуществлении желания. Самое главное — это верить в эффективность подобного ритуала. Если вы скептически относитесь к бытовой магии, то можете и не пробовать.

Приметы

Испокон веков существовало множество примет, связанных именно с пуговицами. Например, если, одеваясь, вы просунете пуговицы не в свои петли, тогда вас ожидает весьма суматошный день. Что-то может пойти не по плану. Чтобы этого не было, можно нейтрализовать негативную примету следующими действиями: расстегните все пуговицы, а затем проденьте их в свои петли заново. Следует это сделать перед выходом из дома.

Бывает так, что пуговица теряется. Наши предки считали, что эта примета указывала не появление недоброжелателя в окружении. Ничего хорошего не сулила и примета, когда пуговица разваливалась буквально в руках. Это означало то, что предстоящий рабочий день будет полон неприятных сюрпризов.

А вот если вы нашли пуговицу на земле, то это хорошая примета. В ближайшем будущем ожидаются благоприятные перемены в жизни.

С помощью пуговицы можно нейтрализовать негативную примету, если дорогу перебежала черная кошка. Для этого следует левой рукой зажать любую пуговицу на одежде.