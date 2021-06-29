Мнения: Когда заканчивается христианство, начинается НЛО

Американская разведка выпустила доклад об НЛО, которые все более назойливо летают над Америкой. По мнению авторов доклада, «неопознанные воздушные явления представляют собой проблему в области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США». Как сообщает The New York Times, «ознакомившиеся с документом сотрудники администрации, ввиду его неопределенности пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями инопланетян».

Американская разведка выпустила доклад об НЛО, которые все более назойливо летают над Америкой. По мнению авторов доклада, «неопознанные воздушные явления представляют собой проблему в области безопасности полетов и могут быть вызовом для национальной безопасности США». Как сообщает The New York Times, «ознакомившиеся с документом сотрудники администрации, ввиду его неопределенности пришли к выводу, что правительство не должно полностью исключать теорию, согласно которой исследуемые явления могли быть кораблями инопланетян».

Я, признаться, несколько скептически отношусь к версии об инопланетянах – в частности, потому, что суперцивилизация, которая строит межзвездные корабли, которые, к тому же, нарушают законы аэродинамики как хотят, могла бы отлично замаскировать их от глаз туземцев. Но доклад интересен как феномен человеческого сознания – рост интереса к «летающим тарелкам», проникновение этого интереса на вершины власти, есть симптом определенных перемен в обществе – и его элите.

Внимание к «неопознанным летающим объектам», НЛО, или, если использовать английскую аббревиатуру, UFO, время от времени обостряется – мы сами видели это в наши 90-е годы, когда буйно расцветала различная «альтернативная духовность» – Кашировский и Чумак лечили все болезни через телеэкран, квазииндийские гуру конкурировали с местными колдунами за право почистить гражданам карму и чакры (и заодно кошелек), экзальтированные культисты обещали конец света на текущей неделе, и, конечно же, эскадрильи летающих тарелок летали туда и сюда, периодически задерживаясь в «аномальных зонах». Впрочем, еще в 70-тые годы Высоцкий пел «То тарелками пугают, дескать, подлые, летают». Причем все эти увлечения могли собирать свою дань и в довольно высоких коридорах власти.

Все это никоим образом не исчезло – но заняло свою нишу, в специфических телеканалах и на некоторых полках книжных магазинов. То, что мы видим живой интерес к НЛО в американских верхах, говорит о том, что человеческая природа везде одинакова, люди тянутся к чудесному и таинственному, а в периоды политических и мировоззренческих кризисов эта тяга становится более заметной.

При этом как академическая наука, так и традиционная религия смотрят на увлечение НЛО с сильным неодобрением. Уфология залезает на обе поляны, и нигде ей не рады.

Ученые, конечно, хотели бы обнаружить внеземной разум; многие говорят о том, что это было бы величайшим открытием в человеческой истории. Но научная этика требует строго отличать желаемое от действительного, убирать, насколько это возможно, личные предпочтения, и, если делать какие-то сенсационные заявления, то на основании хорошо проверенных данных. Программа поиска внеземного разума – SETI – существует уже десятилетия, ученые (и множество их добровольных помощников) сканируют небеса в поисках радиосигналов, которые могли бы выдавать разумную жизнь. Представители SETI просят продолжать финансирование, рассказывая о том, насколько бесконечно важным будет открытие внеземной разумной жизни. И, исходя из их картины мира, она обязательно должна быть – если за разумной жизнью на земле стоит не божественный замысел, а просто законы природы и очень много времени, то те же законы за то же время должны были бы произвести жизнь и разум и в других местах. Наша цивилизация, в таком случае, не может быть единственной – и крайне маловероятно, что она является самой старой. Вселенная должна быть полна цивилизаций, многие из которых далеко опередили нас в своем развитии. То, что мы их не наблюдаем, получило название «парадокса Ферми», по имени американского физика, который впервые обратил на него внимание.

За время поисков был совершен ряд важных открытий – но вот никаких инопланетян не нашли. Ученых, особенно работающих в этой области, раздражают притязания профанов, которые не могут отличить пульсара от квазара, зато всем рассказывают о том, что землю посещают инопланетные корабли, а некоторые счастливцы даже побывали у них на борту.

Но уфология имеет не только (псевдо)научное, но и отчетливо религиозное измерение. Хотя многие уфологи наотрез отрицают религиозный характер своего увлечения, подчеркивая его «научность», со стороны глядя, нельзя не поразиться параллелям с другими религиями. Люди страстно ищут пришельцев из глубины небес, непостижимо Иных, могущественных, завораживающе таинственных, причем контакт с ними видится как ценный сам по себе – уфологи не ждут от инопланетян денег или здоровья, они просто хотят их встретить.

Даже если полагают, что это небезопасно. Это именно то переживание «Mysterium tremendum», «тайны, повергающей в трепет», о котором писал немецкий теолог Рудольф Отто в своей книге «Священное». Отличие инопланетян от языческих богов тут только в названии. Христианство опознает уфологию именно как (квази)религиозное обольщение, и склонно интерпретировать опыт встречи с «инопланетянами» как демонический. Но важно даже не столько это – христианство удовлетворяет ту потребность в чуде и тайне, которую люди пытаются утолить за счет НЛО.

И усиление внимания к НЛО – симптом ослабления позиций как науки, так и христианства. США традиционно были глубоко религиозной страной; однако сейчас намечается отход американцев от веры, а если говорить о правящей элите, то она, вывешивая радужные флаги на посольствах и продвигая аборты по всему миру, показывает себя людьми не просто чуждыми, но и активно враждебными христианскому наследию своей страны.

А людей, которые отвергают христианскую веру, постигает обычное в таких случаях бедствие – они начинают верить во всякую чушь и ересь, вроде летающих тарелок. Конечно, тут мог бы несколько помочь интеллектуальный аскетизм, присущий настоящим ученым – но это добродетель совсем уж редкая. Дехристианизация не означает, что люди начинают верить в строгий сциентизм – они начинают верить во что угодно, от чистки кармы до НЛО.

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