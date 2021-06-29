 

Союзу биатлонистов РФ разрешили вернуть на логотип цвета российского флага

29.06.2021, 8:48, Новости дня
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Сборная РФ по биатлону сможет использовать логотип Союза биатлонистов РФ (СБР) в цветах российского флага на летнем чемпионате мира.

Договоренность об этом достигнута с Международным союзом биатлонистов (IBU), сообщается на сайте СБР.

«В декабре 2020 года IBU запретил СБР использовать трехцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине сборная РФ была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке в феврале 2021 года», – отмечается в сообщении.

«Рад, что нам удалось отстоять свою позицию перед началом олимпийского сезона и вернуться от обезличенного монохрома к цветам национального флага России. В тот момент, когда наши спортсмены на два года лишены возможности слышать свой гимн и видеть свой флаг на главных соревнованиях мира, это можно считать нашей маленькой победой. Добиться ее нам помогла дружеская поддержка Олимпийского комитета РФ и министерства спорта России, которые оказали нам полную юридическую, экспертную и финансовую помощь для подачи иска в CAS», – отметил глава СБР Виктор Майгуров.

«С момента введения ограничений CAS в декабре прошлого года мы находились в постоянном диалоге с IBU по поводу возвращения нашего трехцветного логотипа. Я очень рад, что исполком IBU услышал наши аргументы и еще до рассмотрения дела в CAS и посчитал возможным изменить свое первоначальное решение и удовлетворил наши требования. Это важный прецедент – от подобных ситуаций не застрахована ни одна российская спортивная федерация, и опыт СБР может оказаться полезным кому-то из наших коллег», – добавил он.

Чемпионат мира по летнему биатлону пройдет 25-29 августа в чешском Нове-Место.

Напомним, российская команда не только должна была выступать под флагом СБР и с гимном IBU, но и не могла публиковать изображения с национальной символикой в соцсетях. А логотип федерации на форме спортсменов потребовали сделать монохромным, не разрешив выполнить его в цветах российского флага, что разрешалось решением CAS. При этом Международный союз биатлонистов удивился российскому обращению в арбитраж.



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