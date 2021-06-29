В Польше заподозрили Киев в симпатиях к нацистам

Украина после начала Великой Отечественной войны в составе СССР выступила против Третьего рейха, но нынешние действия Киева заставляют задуматься о том, что ему ближе сторона гитлеровской Германии, пишет польское издание Mysl Polska.

Так, вот уже несколько лет политики на местах и в Киеве игнорируют решения Нюрнбергского трибунала. На Украине с каждым годом все смелее чтят память членов СС, в частности, дивизии «Галичина», которая была сформирована из украинских добровольцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.

«Стремление Киева полностью отбросить российский взгляд на войну с Третьим рейхом ведет к переносу нынешнего украино-российского конфликта в том числе на военный период, а в итоге складывается впечатление, будто Украина встает на сторону гитлеровской Германии», – полагает автор статьи.

Напомним, весной в марше националистов в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве приняли участие 100 человек. Участники марша назвали себя «силой, которая будет воевать в Москве». Один из жителей города вмешался и попытался сорвать шествие, обозвав марширующих «нациками».

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943 года во Львове и просуществовала до лета следующего года, когда Красная Армия разгромила под городом Броды в окрестностях Львова. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек. Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признали преступной организацией.