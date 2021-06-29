Стас Барецкий заявил, что готов бесплатно похоронить певицу МакSим

Стас Барецкий в интервью заявил, что в случае летального исхода готов абсолютно бесплатно похоронить российскую певицу МакSим. По его словам, о подобных вещах необходимо задумываться еще при жизни.

Барецкий убежден, что организация бесплатных похорон для звезд отечественного шоу-бизнеса является не только отличной рекламой, но и способом выражения чувства уважения покойному человеку. Состояние 38-летней певицы МакSим продолжает оставаться критическим. Она находится в одной из столичных больниц.

Если проводимое медиками лечение не поможет МакSим, то Барецкий готов бесплатно организовать похороны артистки. Он отлично знает исполнительницу, ранее постоянно пересекался с ней на корпоративах. Барецкому нравится творчество Марины Максимовой, поэтому он находится в шоке от положения дел.

Барецкий убежден, что такие вещи необходимо продумывать заранее, на все нужно время, в том числе, на поиск хорошего места на кладбище. По его словам, в ритуальном бизнесе важно со всеми успеть договориться. Например, чтобы привезти индийский камень для постамента, нужно заказать его уже сейчас.

Барецкий занимался организацией похорон Иосифа Кобзона. В данном случае все дела решались заранее, когда артист был жив.

Что касается певицы МакSим, то у нее вдобавок обнаружили заболевание печени. В больницу она попала с воспалением легких с подозрением на коронавирус. До этого артистка сдавала несколько тестов, но их результаты оказались отрицательными.

Источник: riafan.ru