В Гибралтаре прививок от коронавируса сделали достаточно для вакцинации 114% населения – данные Bloomberg
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За сутки на планете вводят в среднем 45,6 млн доз вакцин.
Кампания иммунизации проходит в 180 странах.
Больше всего прививок сделали, по данным американского агентства, на территории материкового Китая (1,186 млрд), в Индии (328 млн) и США (324 млн).
По числу прививок на долю населения лидирует Гибралтар, в этой стране ввели количество доз вакцин, достаточных для иммунизации 114,8% гибралтарцев.
На втором месте по этому показателю идут Фолклендские острова (73,5%), на третьем – Сейшелы (71,7%).
Скриншот: bloomberg.com
Контекст:
Гибралтар – территория, которой управляет Великобритания. Ее население по состоянию на 2018 год составляло 34 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.
В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 июня в стране сделали почти 2,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 580 тыс. украинцев.
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