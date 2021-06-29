В Гибралтаре прививок от коронавируса сделали достаточно для вакцинации 114% населения – данные Bloomberg

За сутки на планете вводят в среднем 45,6 млн доз вакцин.

Кампания иммунизации проходит в 180 странах.

Больше всего прививок сделали, по данным американского агентства, на территории материкового Китая (1,186 млрд), в Индии (328 млн) и США (324 млн).

По числу прививок на долю населения лидирует Гибралтар, в этой стране ввели количество доз вакцин, достаточных для иммунизации 114,8% гибралтарцев.

На втором месте по этому показателю идут Фолклендские острова (73,5%), на третьем – Сейшелы (71,7%).

Скриншот: bloomberg.com

Контекст:

Гибралтар – территория, которой управляет Великобритания. Ее население по состоянию на 2018 год составляло 34 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в мире началась в конце 2020 года.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 28 июня в стране сделали почти 2,5 млн прививок от COVID-19, первую дозу получили 1,9 млн человек, завершили вакцинацию 580 тыс. украинцев.

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