Стало известно, что рассмотрят на внеочередном заседании Рады 29 июня

Заседание созвали по требованию президента Владимира Зеленского.

Нардепы рассмотрят:

законопроект №3944 “О внесении изменений в ст. 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа”;

законопроект №5557 “Об основах национального сопротивления”;

законопроект №5558 “О внесении изменений в ст. 1 закона Украины “О численности Вооруженных сил Украины” относительно увеличения численности ВСУ в связи с принятием закона Украины “Об основах национального сопротивления”;

законопроект №5219 “О критической инфраструктуре”;

законопроект №3743 “О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля”;

законопроект №5478 “О внесении изменения в раздел II “Заключительные положения” закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее”;

законопроект №4555 “О внесении изменений в закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц”.

Заседание начнется в 16.00.

Контекст:

Еще одно внеочередное заседание по инициативе Зеленского Рада проведет 1 июля, на нем планируют рассмотреть законопроект об олигархах.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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