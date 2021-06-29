 

Интервью Гордона с Иоселиани. Где и когда смотреть

29.06.2021, 8:40, Новости дня
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Как рассказал изданию “ГОРДОН” журналист Дмитрий Гордон, программу записали по Skype. Беседа продолжалась полтора часа. 

Во время интервью Иоселиани говорил о Грузии своего детства и сегодняшней ситуации в стране, своем отношении к советскому диктатору Иосифу Сталину, дружбе с армянско-украинским режиссером Сергеем Параджановым, жизни во Франции, о том, какое вино любит больше, – грузинское или французское, о российско-грузинской войне 2008 года и почему считает эту историю “смешной”, об отравлении и преследовании российского оппозиционера Алексея Навального, а также о российской власти и президенте РФ Владимире Путине. 

“Кино – это настолько примитивное занятие, что [снимать его] очень легко. Я этому ремеслу могу научить любого человека за полгода. Для этого не надо мучиться и кончать институт кинематографии, который в то время был хорош. Там был [режиссер] Михаил Ромм, был [режиссер Григорий] Козинцев, был [режиссер Александр] Довженко. Атмосфера была довольно приятная, хорошая атмосфера. Но дело в том, что я никак не мог защитить диплом. Потому что все мои дипломные работы, снятые с помощью Госкино, были запрещены. Все без исключения”, – сказал Иоселиани. 

Трансляция интервью начнется в 18.00. 

Иоселиани родился 2 февраля 1934 года в Тифлисе (сейчас – Тбилиси). В 1952 году окончил Тбилисскую консерваторию по специальности “композитор, дирижер и пианист”. В 1953 году переехал в Москву, где два года учился на физико-математическом факультете Московского государственного университета, затем перевелся во ВГИК. В 1961 году окончил режиссерский факультет этого института. 

В 1958 году снял первый короткометражный фильм “Акварель”, а в 1961 году – короткометражку “Апрель”. Иоселиани хотел представить “Апрель” во ВГИК как дипломную работу, однако фильм назвали “творчески несостоятельным”, и к защите его не допустили. После этого режиссер на некоторое время покинул кинематограф, работал моряком и на заводе. В 1966 году снял первый полнометражный фильм “Листопад”, который был запрещен к показу в Грузии. 

В СССР запретили еще несколько фильмов Иоселиани, и в начале 1980-х он решил переехать во Францию, где снял большинство своих фильмов. 

За более чем 50 лет творческой деятельности Иоселиани снял 13 полнометражных фильмов. Среди его самых известных работ – “Листопад”, “Жил певчий дрозд”, “Фавориты луны” и “Охота на бабочек”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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