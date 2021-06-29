 

Минтруд предложил расширить программу материнского капитала на граждан Узбекистана

29.06.2021, 11:59, Разное
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В ходе межведомственной дискуссии в правительстве министр труда и социальной политики Антон Котяков предложил расширить действие программы материнского капитала на граждан Узбекистана.

По словам управленца, это поможет решить проблему дефицита кадров в России через 5-10 лет и мотивирует переходить в правовое поле граждан среднеазиатской республики во время их проживания в России.

– Как известно, программа материнского капитала была создана не просто, чтобы всем раздавать деньги налево и направо, а с конкретной целью – решить демографические проблемы. Они тоже решаются не для красивых цифр, а для построения современной конкурентоспособной экономики. Последствия девяностых до сих пор актуальны, поэтому, как бы мы не надеялись на ответственность наших граждан и гражданок, без помощи братских для нас государств нам не справиться. Наиболее крупным поставщиком кадров для нас является Узбекистан. Страна добросовестно исполняет обязательства и ежегодно обеспечивает нас миллионами рабочих рук. Также в Узбекистане сегодня одна из лучших демографических ситуаций в СНГ, при этом его экономика не может трудоустроить всех желающих. В этом случае важно межгосударственное партнёрство. Любая женщина в Узбекистане, которая решила завести ребёнка, будет знать, что у него уже есть рабочее место в России и получать на него выплаты. Наша страна в ответ получает квалифицированные кадры, что очень важно при долгосрочном планировании. Мы обсудили этот вопрос и с коллегами из Ташкента. Они не возражали против выплат гражданам Узбекистана из российского бюджета, – пояснил Котяков.

Министерство планирует подготовить законопроект, который будет рассмотрен в октябре новым созывом Государственной думы. Он уравняет в правах на получение материнского капитала граждан РФ и Узбекистана. Последние смогут воспользоваться своим правом как во время пребывания на территории России, так и на родине. Кроме того, у граждан Узбекистана появится возможность тратить средства по своему усмотрению, в отличие от россиян. Также участники программы из среднеазиатской республики смогут претендовать на получение российского гражданства в приоритетном порядке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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