Непривитым россиянам хотят запретить выезд из страны

На этот раз россиян предложили стимулировать к вакцинации с помощью ограничений на передвижение. Депутат Государственной Думы России, член думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный выступил с идеей запретить непривитым гражданам посещать зарубежные страны.

По словам Куринного, подобные шаги очень перспективны и их активно предпринимают власти европейских государств. Парламентарий заявил, что в некоторых странах лишь люди со свидетельством о прохождении вакцинации могут свободно передвигаться и посещать все общественные места. При этом политик с сожалением отметил, что ввести аналогичные ограничения для путешествий внутри страны будет гораздо сложнее, пишет Ura.ru.

Алексей Куринный также обратил внимание, что критерии, по которым региональные власти оценивают эпидемиологическую обстановку и вводят новые ограничения в своих субъектах, остаются непрозрачными. Из-за коронавируса в России сегодня многих граждан необоснованно ущемляют в правах, что, по мнению депутата, является недоработкой властей, передаёт Life.ru.

Напомним, что из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России сегодня ужесточают ограничительные меры во многих регионах. В Москве и Московской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп граждан, занятых в сферах услуг, торговли и транспорта. Кроме того, местные власти вновь ограничили проведение массовых мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе.