Оппозиционер Латушко: белорусы будут “отжиматься” под санкциями из-за Лукашенко

Бывший белорусский дипломат Павел Латушка, в 2020 перешедший в лагерь оппозиции и за критику действующего режима лишенный своего ранга, выпустил на своем ютуб-канале очередное обращение к согражданам. Оппозиционер сравнил политический режим Белоруссии с армией и поинтересовался, готовы ли его земляки “отжиматься” за президента Александра Лукашенко.

Материал дополняется