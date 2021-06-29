 

Оппозиционер Латушко: белорусы будут “отжиматься” под санкциями из-за Лукашенко

29.06.2021, 8:32, Разное
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Бывший белорусский дипломат Павел Латушка, в 2020 перешедший в лагерь оппозиции и за критику действующего режима лишенный своего ранга, выпустил на своем ютуб-канале очередное обращение к согражданам. Оппозиционер сравнил политический режим Белоруссии с армией и поинтересовался, готовы ли его земляки “отжиматься” за президента Александра Лукашенко.

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