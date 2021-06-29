 

Мнение: О быстро сдувшихся небратьях

29.06.2021, 8:08, Разное
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Вполне закономерно. А если вспомнить – как дышали, как дышали! ©

Как грозно обещали взыскать с России всё до последнего медяка. И как уже начали мечтать, что получим с русских охуллиард евро за «вторжение» и «акт агрессии». И как даже начали это всё делить…

А тут – упс!

И все претензии подозрительно сдулись

Замглавы чешского МИД направил ноту российскому послу с требованием компенсировать ущерб от взрывов на оружейных складах во Врбетице в 2014, который составил 650 млн крон (около 25,5 млн евро). Ранее в Праге оценивали причинённый ущерб в 1 млрд евро.

По мнению чешской стороны, к диверсии причастны российские «агенты ГРУ», всемирно известные под никами Петров и Боширов. Якобы они в промежутке между слежкой за британским шпионом Сергеем Скрипалём, который читал какие-то лекции в Праге, быстро смотались во Врбетице и заложили на строго охраняемом оружейном складе много-много килограммов неизвестной взрывчатки, чтобы сорвать поставки оружия для Украины. И это всё установили ровно те же люди, что нашли «Новичок» в гульфиковой зоне мятых трусов Алексея navalny Навального, ныне узника совести. Причём по купленным на Митинском радиорынке первичным данным сотовых операторов.

Ноту с требованием репараций и компенсаций передал российскому послу Александру Змеевскому замглавы чешского МИДа Мартин Смолек. В дополнение к ней он обиженно добавил, что включение Чехии в список «недружественных стран» является нарушением международного права.

Тем временем Министерство внутренних дел Чехии уже подготовило законопроект о распределении ещё не полученной компенсации. В соответствии с ним 350 млн крон должны быть направлены муниципалитетам и области, 300 млн — отдельным чешским гражданам, которые подверглись риску. Деньги для муниципалитетов предназначены в том числе для ремонта дорог.

Ладно, делёж шкуры неубитого медведя – это отдельная клиника. Но всё же, как интересно кратное уменьшение суммы репараций компенсаций. Если дела так пойдут и дальше, то скоро гордые земляки Гашека и Чапека придут с протянутой рукой: дайте хоть что нибудь.

Так сколько им подать на бедность?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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