В Сети началась продажа поддельных QR-кодов для посещения кафе в Москве

Поддельные QR-коды для посещения московских ресторанов и кафе появились в продаже в даркнете, их средняя цена составляет 11 тыс. рублей, рассказал директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

«Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере десять объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных «Госуслуг». Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей», – сказал Волошин.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявили не менее 50 положительных отзывов тех, кто воспользовались нелегальной услугой, передает РИА «Новости».

Волошин также предположил, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. По его прогнозу, в будущем появятся и программы, для выявления фальшивых изображений. «Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс», – предположил эксперт.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.

Напомним, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию коронавируса. В связи с этим с 28 июня столичные рестораны и кафе разрешили посещать только по QR-коду, который доказывает, что человек недавно переболел, вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров.