 

28 июня боевики на Донбассе два раза нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

29.06.2021, 7:44, Новости дня
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28 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. […] Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно предоставили домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – тяжелое”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики стреляли в районе населенных пунктов Водяное в Приазовье (из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия) и Новотошковское (из стрелкового оружия).

“По состоянию на 7.00 29 июня со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, возле Невельского враг вел огонь из минометов 120-го калибра”, – рассказали в пресс-центре.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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