 

Зеленский запустил хэштег #завтра_нас_буде_40_мільйонів. В соцсетях спросили, куда денется миллион украинцев

29.06.2021, 7:44, Новости дня
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“Зеленский запустил флешмоб видосиков в поддержку сборной Украины. Его сразу подхватили министры, депутаты, члены Зе-команды с Банковой. И все бы ничего – хайпануть на патриотизме у нас святое. Но вот бездумное распространение своих видосиков с хэштегом #завтра_нас_буде_40_мільйонів привел к одному неуклюжему моменту. Дело в том, что официально жителей Украины 41 плюс млн”, – написал он.

Журналист задается вопросом, что должно случиться, что “завтра нас останется на миллион меньше”.

https://www.facebook.com/oleksii.bratushchak/posts/4665225010173722

Согласно оценке Государственной службы статистики (.doc), по состоянию на 1 мая 2021 года имеющееся население Украины составляет 41,44 млн человек. Госстат объясняет, что в этот показатель не входит население оккупированного Крыма.

Контекст:

28 июня Зеленский опубликовал в Telegram видеообращение к сборной, которой 29 июня предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро 2020. Президент пообещал команде все 90 минут матча провести с ней. Зеленский добавил, что украинских футболистов будет поддерживать вся страна. “Нас на поле будет не 11, нас будет 40 млн”, – подчеркнул президент.

К президентскому флешмобу присоединились премьер-министр Денис Шмыгаль, министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, министр образования и науки Сергей Шкарлет и другие.

29 июня сборная Украины сыграет со Швецией. В случае победы украинцы в четвертьфинале Евро 2020 сыграют с победителем противостояния Англия – Германия.

В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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