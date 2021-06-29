Фруктовая кислота для пяток: как выбрать правильное средство и сделать педикюр дома самостоятельно

Чтобы получить красивый педикюр, вам не обязательно отправляться в салон. Ведь его можно сделать дома с помощью фруктовой кислоты. Эта процедура имеет немало преимуществ. Она безопасна и безболезненна. Вам не потребуется использовать пилки, щетки и скребки. Фруктовая кислота быстро избавит вас от натоптышей, сухих мозолей и ороговевшей кожи на пятках. В статье мы расскажем о том, как сделать кислотный педикюр дома.

Преимущества кислотного педикюра

Такой метод подходит для тех людей, у которых после классического педикюра кожа на стопах быстро становится затвердевшей и ороговевшей. Кислотный пилинг полезен при чрезмерной потливости ног, вросших ногтях, стержневых мозолях и грибковых заболеваниях, так как фруктовые кислоты уничтожают патогенную микрофлору.

Это один из самых безопасных видов педикюра. Фруктовые кислоты – натуральные соединения, которые крайне редко вызывают аллергию. Вам также не придется беспокоиться о стерилизации инструментов и риске травмирования кожи режущими предметами.

Как действует фруктовая кислота

В состав фруктовых кислот входят мельчайшие молекулы, которые проникают глубоко в эпидермис и растворяют огрубевшие ткани, не затрагивая здоровые участки. Они также размягчают кутикулу и валик около ногтевой пластины. Эта процедура не вызывает утолщения кожи, и новые натоптыши образуются медленно.

Выбор кислотного средства

Мы рассказали вам о преимуществах фруктовых кислот. Но средства для пилинга могут содержать аналоги этих соединений. Поэтому нужно внимательно изучить состав препарата и использовать его в зависимости от желаемого результата.

Все кислотные средства для пилинга стоп растворяют затвердевшие участки кожи и сухие мозоли. Но они также обладают дополнительными свойствами:

Молочные кислоты. Насыщают кожу питательными элементами.Винная и лимонная кислота. Придают стопам более светлый оттенок.Гликолевая кислота. Глубоко проникает в эпидермис и очищает его.Яблочная кислота. Улучшает обмен веществ в коже.

Далее мы расскажем о технологии домашнего кислотного педикюра.

Распариваем ноги

Перед процедурой нужно хорошо распарить и продезинфицировать ноги. Налейте в тазик теплую воду. Обработайте кожу стоп любым жидким антисептиком. Опустите ноги в воду и распаривайте 10-15 минут. Затем насухо вытрите кожу полотенцем и еще раз нанесите дезинфицирующее средство.

Наносим средство

Защитите руки резиновыми перчатками. Встряхните флакон с препаратом. Возьмите кисточку и нанесите состав на стопы. Особенно тщательно обрабатывайте затвердевшие участки.

Теперь замотайте ступни пищевой пленкой. Держите состав на коже в течение времени, указанного в инструкции к препарату.

Смываем состав

Снимите пищевую пленку. Налейте в ванночку чистую воду и погрузите в нее стопы. Смойте состав, удаляя при этом огрубевшую кожу. Она будет легко сходить. При необходимости вы можете использовать мягкую терку для пяток.

Обработайте стопы антисептиком. Дайте раствору высохнуть, а затем нанесите крем с питательными ингредиентами.

Теперь вы можете придать форму ногтям и покрыть их своим любимым лаком.

Противопоказания

Помните, что кислоты для пилинга можно наносить только на здоровую кожу. Если у вас имеются влажные мозоли, царапины, ранки и трещины, то отложите процедуру до заживления эпидермиса.

Грибок ногтей не является противопоказанием для кислотного педикюра. Но при грибковых поражениях стоп процедуру проводить нельзя.

Противопоказанием к кислотному пилингу также является повышенная чувствительность кожи и склонность к аллергическим реакциям.

Заключение

Педикюр с фруктовыми кислотами можно делать каждые 2 недели. Если у вас сильно огрубели пятки, то препарат для пилинга может не справиться со своей задачей с первого раза. В этом случае процедуру можно повторять каждые 5-7 дней.