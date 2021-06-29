От “Бэмби” до “Красавицы и Чудовища”: почему многие современные родители запрещают своим детям смотреть мультфильмы Disney

Disney выпускает анимационные фильмы с 1937 года. Однако некоторые родители запрещают своим чадам смотреть творения знаменитой кинокомпании. Совершенно удивительны причины, из-за которых многие мамы и папы запрещают детям наслаждаться просмотром легендарных анимационных фильмов.

“Книга джунглей” (1967)

Совершенно потрясающий мультипликационный фильм. Интересен не только сюжет, но и прекрасные музыкальные номера. Один из самых известных – “Я хочу быть похожим на тебя”. Песню исполнила обезьяна по имени Король Луи.

Однако многие родители посчитали, что в фильме прослеживается мысль о расовом неравенстве. По мнению некоторых мам и пап, афроамериканцев намеренно изображают ленивыми. Родители хотят научить своих детей относиться ко всем как к равным. Именно поэтому в некоторых семьях просмотр данной анимационной ленты под запретом.

“Золушка” (1950)

“Золушка” – одна из любимых сказок многих маленьких девочек. Девочкам интересна история Золушки, в которой ее нашел принц после того, как она потеряла свою хрустальную туфельку. Многие красавицы мечтают о том, чтобы и их жизнь в один момент превратилась в прекрасную сказку. Однако многие родители не разделяют восторга по поводу этого мультфильма. Казалось бы, что не так в “Золушке”?

Некоторые мамы и папы считают, что данный мультик может сформировать у девочек неправильную жизненную позицию. По их убеждению, фильм пропагандирует зависимость от мужчин. Родители, запрещающие своим детям смотреть “Золушку”, считают, что главная героиня бездействовала и надеялась на то, что явится прекрасный и богатый принц и кардинально изменит ее жизнь. Но разве можно надеяться только на мужчин?

Родители хотят донести до своих детей мысль о том, что человек сам творец своей судьбы и нужно уметь проявлять инициативу, а не сидеть и ждать “подарка судьбы”.

“Питер Пэн” (1953)

“Питер Пэн” может показаться невинным анимационным фильмом для детей. Однако некоторым родителям категорически не нравится изображение коренных американцев. “Потерянные мальчики” обращаются к ним, используя расовые оскорбления, и даже издеваются над их культурой, танцуя в головных уборах. Стоит отметить, что опасения родителей небезосновательны. Дисней вынужден был изменить песню фильма из-за ее расового подтекста и того, как она была воспринята зрителями.

“Русалочка” (1989)

Многие родители невзлюбили Русалочку по той же причине, что и Золушку. Поклонники анимационных фильмов Disney часто спорят, является ли лента антифеминистским посылом о том, как человеку нужно изменить себя, чтобы его полюбили.

Ариэль отказалась от своего прекрасного хвоста ради человека, которого видела лишь однажды. Более того, она была готова отдать собственную жизнь за принца, в чувствах которого она не была уверена. Русалочка ослушалась отца, чтобы последовать зову своего сердца. Конечно, родителям девочек не близка подобная позиция персонажа.

При этом многие поклонники фильмов Диснея считают, что Русалочка пошла на жертвы и решила стать человеком не только потому, что испытывала симпатию к принцу и хотела быть рядом с ним, но и потому, что давно интересовалась миром людей и хотела ходить по земле.

Все зависит от того, как вы интерпретируете сюжет сказки.

“Бэмби” (1942)

Даже такой прекрасный мультик, как “Бэмби”, многие родители запрещают смотреть своим детям. По их мнению, сцена, в которой убивают маму главного героя, может нанести ребенку психологическую травму.

Они убеждена, что психика маленького ребенка не готова к подобным потрясениям. Некоторые родители не знают, как объяснить своим детям произошедшее. Другие же мамы и папы, наоборот, рассматривают неприятный сюжет из анимационного фильма как обучающий момент. В любом случае все зависит от того, как вы интерпретируете происходящие события в мультфильме.

“Красавица и Чудовище” (1991)

Практически все персонажи в “Красавице и Чудовище” принимают неверные решения. И это одна из причин, по которой многие родители не показывают своим детям данную анимационную картину.

Если заострить внимание на сюжете, может возникнуть много вопросов. Отец отказался от дочери в обмен на свободу. Зверь любит прекрасную девушку, но при этом держит ее в заточении. Да и сам образ главного героя, по мнению многих родителей, может напугать детей и нанести психологическую травму неокрепшей психике.

“Фантазия” (1940)

Некоторым родителям не нравится этот мультипликационный фильм из-за его реалистичности. Динозавры реалистичны в своих действиях. И многих они пугают, особенно когда тираннозавр решает убить стегозавра.

Более того, многие мамам и папам не нравится нагота, в которой предстают персонажи фильма. Просмотр данного мультфильма может стать причиной того, что у детей появятся интересные вопросы. Конечно, если родители не готовы к подобным беседам и не знают, как ответить на вопросы деток, просмотр данного фильма лучше отложить.

Других же родителей не пугают ни реалистичность действий героев, ни их нагота. По их мнению, дети не обращают внимания на такие мелочи. Быть может, они и правы. Ведь неприятные нюансы можно найти практически в любом мультфильме.

“Коты-аристократы” (1970)

На первый взгляд совершенно безобидный мультфильм с милыми персонажами. Но даже этот шедевр Диснея многие родители критикуют и запрещают смотреть своим детям.

И причиной тому опять расовое неравенство. Среди персонажей мультфильма есть кошка с раскосыми глазами, которая также держит палочки для еды. По мнению некоторых родителей, это стереотипное представление жителей Восточной Азии. Более того, в произведении звучит песня Fortune Cookie, в тексте которой высмеивается культура.

“Покахонтас” (1995)

Дисней создал фильм о культуре коренных американцев. Покахонтас завоевала любовь многих зрительниц. А вот родители детей высказываются против данного произведения известной кинокомпании.

По мнению мам и пап, исторические факты в мультфильме не соответствуют действительности. Романтическая линия, которой восхищаются многие, это всего лишь вымысел. В реальности отношения между писателем и главной героиней были невозможны, поскольку Покахонтас была слишком мала.

Стоит отметить тот факт, что создатели фильма наняли для озвучивания картины коренных американцев. Видимо, для достоверности. Если не заострять внимание на реальной истории Покахонтас и исторических фактах, данный мультипликационный фильм вполне можно рекомендовать к просмотру.

“Дамбо” (1941)

Анимационный фильм “Дамбо” увидел свет в 1941 году. В то время расовая сегрегация все еще широко распространялась в связи с соблюдением законов Джима Кроу.

Одну из птиц на самом деле зовут Джим Кроу, а в одной из музыкальных композиций, которую пели в детском мультфильме птички, отдается дань уважения расистским шоу менестрелей. Более того, в анимационном фильме можно услышать “Песню о разбойниках”, которая высмеивает афроамериканских рабочих. Безусловно, дети могут и не знать данных фактов. Поэтому только родители могут решать, могут ли их чада смотреть “Дамбо” или нет.

Вместо заключения

Многие родители очень ответственно относятся к тому, что смотрят дети. По этой причине некоторые анимационные фильмы знаменитой компании “Дисней” оказались в черном списке. Мамы и папы рассмотрели в популярных произведениях скрытый смысл, который, по их мнению, может навредить ребенку, его неокрепшей психике и помешать воспитанию. Возможно, дети и не обратят внимания на такие мелочи. Но выбор остается за родителями!