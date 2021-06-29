Выпускной — чума!

Петербург ворвался в лидеры по смертности от COVID-19. Это не помешало проведению праздника «Алые паруса» — имиджевого проекта Юрия Ковальчука.

Порвать рынду

«Добрый вечер, наследники! — обратился Александр Беглов к толпам выпускников под ногами. — Вы на Дворцовой! Это ваша победа! Город выстоит! Праздник состоится! РФ будет… сильной!»

Губернатор подошел к рынде, чтобы дать старт празднику, но оторвал привязанную к «языку» веревку.

«Несчастная Россия! Даже повесить, как следует, не умеют…» — могли бы вспомнить прилежные школьники. Но декабристы нынче не в тренде. Их и прочих смутьянов сценарий нынешних «Алых парусов» в герои не предлагал. Героями праздника стали, как поясняли его устроители (ТРК «Петербург — Пятый канал»), исторические персонажи, напоминающие «о главных событиях в жизни страны, которые вызывают только гордость». Отбор прошли Александр Невский, Петр I, Ломоносов, Пушкин и Гагарин.

Поработать у них на разогреве доверили популярным среди молодежи исполнителям — Niletto, Dabro, Cream Soda, Ваня Дмитриенко — и тем, кто способен сделать рейтинг телевизионной аудитории преклонного возраста — Анита Цой, Ирина Дубцова и Светлана Лобода.

Концерт открылся тревожной композицией: на сцене замертво лежали юноши, обряженные в белое.

В день праздника, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Петербурге от ковида скончались 107 человек — антирекорд для города и максимум за все время пандемии для всех субъектов РФ.

Но фигурки ожили, запрыгали, и нехорошие ассоциации развеяли бодрые комментарии ведущих концерта — Ивана Урганта и Дарьи Александровой: оказалось, что эти тела были всего лишь насечками «компаса», призванного помочь молодым отыскать верное направление в жизни.

Фото: Иван Петров

Ведущим не раз за вечер придется расшифровывать постановочные головоломки режиссера шоу на Дворцовой Василия Бархатова. Ну как без подводки, что «именно РФ внесла огромный вклад в развитие мировой науки», понять, чем занят зависший под куполом в стеклянном коробе человек в белом халате, остервенело ворочающий какой-то куб? Поиском научной истины, конечно же! Группа, похожая на омоновцев в посеребренных бронежилетах и шлемах, наделала бы немало переполоха, но выяснилось, что это всего лишь псы-рыцари, выползшие на песню Ирины Дубцовой с упоминанием Невы.

По нынешней жаре псам можно было посочувствовать, как и вышедшим на подмостки лыжникам в полной экипировке. Не успел Иван Ургант пошутить про «стою на асфальте, в лыжи обутый», как спортсмены взмыли ввысь, перебирая ногами и стараясь не сталкиваться с крутящимися там же сноубордистами.

Зато Иван сумел не раз, под дружный хохот безмасочной толпы, поблагодарить всех ёрнически за то, что все тут в масках и соблюдают дистанцию.

Одной выпускнице в давке стало плохо в самом начале праздника — девочку перетащили через ограждение в зону для прессы, где ее приводили в чувство врачи скорой. По словам мамы другой выпускницы, их школе велели быть у Дворцовой в 20.15 (концертная программа началась в 22.00 и длилась почти 2,5 часа). Полицейские организовали только два прохода для досмотра, и в очереди пришлось стоять долго.

К концу концерта, не дожидаясь финальных песен хедлайнера — Лободы, — зрители потянулись в сторону набережных, чтобы успеть найти место, откуда будет видна самая красочная часть праздника — водно-пиротехническое шоу. Но попавшие на берега Невы увидели лишь проход брига под парусами и фейерверк. Картинка в телевизоре была значительно богаче.

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По данным источника, близкого к организаторам праздника, для создания нужной «атмосферы» на набережные заранее привезли около тысячи волонтеров, которым раздали флажки-триколоры и проинструктировали насчет правильных кричалок. Часть из них участвовала и в предварительных съемках сцен водной части праздника, изображая выпускников, преисполненных гордости за Россию. Всего, по данным «Новой», в прямую трансляцию включили материал, отснятый за 26 съемочных смен. Но оценить эти постановочные игровые сюжеты вживую оказалось невозможно.

«Зритель на набережной видит реальную картину аквапиротехнического шоу процентов на 25 максимум, — признал зам генерального директора ТРК «Петербург — Пятый канал», режиссер трансляции водно-пиротехнического шоу-2021 Иван Вялков. — Потому что это соединение драматургических элементов действия, сцен, актеров и пиротехнического шоу можно увидеть только на экране телевизора».

Фото: Иван Петров

Александр Невский и друг его Пушкин

Так что тем, кого губернатор Беглов призывал смотреть шоу из дома, повезло больше. Они в полной мере могли насладиться зрелищем, как на искусственной льдине сходятся воины Александра Невского и псы-рыцари, — причем святому князю достаточно воткнуть меч в льдину, чтобы та пошла трещинами, раскрошилась под ногами врагов, и их быстренько поглотила злая пучина.

Как сообщает информированный источник, в съемках этого эпизода были задействованы профессиональные водолазы, для которых заготовили внизу дыхательные аппараты.

Тем временем в башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости сошедший со своего портрета Петр I набрасывал эскиз российского флага и в пометках, где какому цвету быть, пренебрегал правилами современного ему правописания.

Михайло Ломоносов пританцовывал под песню из фильма «Приключения Электроника» («До чего дошел прогресс»), что-то тряс в колбах и хватался то за глобус, то за телескоп. Это он, как анонсировали устроители, «совершает открытия на глазах у млн зрителей». Прогресс меж тем дошел до того, что рядом с Ломоносовым выросли роботы-манипуляторы и пустились вместе с ним в пляс.

Александр Пушкин — его можно было признать по бакенбардам — на крыше Зимнего дворца в поэтическом аффекте швырял в воздух исписанные листки, вертелся и что-то завывал. А в центре управления полетами ученые-очкарики синхронно раскачивались на стульях, размахивали папками и, когда на экранах возникла стартующая ракета, воздевали руки к небу.

Катарсис наступил, когда на палубе брига с алыми парусами (для пущего патриотизма им добавили белого и синего) Александр Невский затянул песенку Шаинского «Если с другом вышел в путь…». На подпевке — Петр I, Пушкин, Ломоносов, космонавт в скафандре, балерина в пачке и хоккеист с клюшкой. В рефрене «что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной» к словам Михаила Танича добавят: «когда моя СТРАНА со мной».

Тем временем на авансцену заступил неидентифицируемый молодой герой — по одежке можно было подумать на Нильса, но гусей не было. Юноша с горящим взором мотался по набережной, судорожно сжимал кулаки и играл кадыком, пока из его горла не вырвались слова российского гимна. Массовка «выпускников» с воодушевлением подхватила. Запела гимн и сборная героев на бриге. Бах-бабах-трах-тарарах. Фейерверк, море огней. Всеобщее ликование: «Славься, страна! Мы гордимся тобой!» Отбой.

В общем, в провинции на удавшемся празднике должны порвать два баяна. В культурной и морской столице все только начинается, когда губернатор рвет рынду.

Фото: Иван Петров

Привередливые петербуржцы, правда, как всегда, недовольны. Где, спрашивают, музыка Дунаевского — без его увертюры к «Детям капитана Гранта» никогда не обходились «Алые паруса». Какого черта заменили Грея Александром Невским, почто испакостили чистый, нежный и романтичный праздник кондовым ура-патриотизмом? Некоторые даже дошли до аналогии с другим перевертышем: «Вот так же, как с Бессмертным полком, — захватить и опошлить все, превратив в политический фейк». Да кто вообще это сделал? И главное:

зачем, ради чего, на пике третьей волны пандемии, когда зараженных уже кладут на пол больничных коридоров, собирать толпы молодежи, среди которых все больше жертв новой модификации коронавируса?

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

Деньги надувают паруса

Условный конкурс на получение субсидии (34,9 млн руб.) на подготовку, проведение и трансляцию «Алых парусов» определил победителя за неделю до праздника — им который год подряд стала ТРК «Петербург — Пятый канал», единственная подавшая заявку. Она входит в «Национальную Медиагруппу», подконтрольную близкому Владимиру Путину бизнесмену Юрию Ковальчуку и его партнерам. Его же банк «Россия» — генеральный спонсор «Алых парусов» с момента возрождения праздника в 2005 году.

На недавней встрече с молодежью в «Ленинград-центре» господин Ковальчук поведал, что идею возрождения праздника подсказал президент РФ Владимир Путин. А в 2005-м как раз был юбилей банка «Россия» — вот и решили отметить его «добрым делом».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

С тех пор каждый год банк «Россия» берет на себя существенную часть финансирования праздника (точная сумма не раскрывается), а его реклама со слоганом «Вместе с Россией» заполоняет все видовые площадки, только она сопровождает и телетрансляцию. Не то чтобы не было других желающих разместить такую рекламу. «Это важная имиджевая история банка «Россия», которой они не хотят делиться, — полагает источник газеты «КоммерсантЪ». — Настолько, что даже не желают видеть соинвесторов или других партнеров в рамках рекламной интеграции».

Главную роль праздника — корабля под алыми парусами — с 2019 года исполняет бриг «Россия». Это бывший голландский парусник Mercedes, перестроенный из рыболовецкого сейнера ORA ET LABORA («Молись и работай») 1958 года рождения. Тезкой банка Юрия Ковальчука корабль стал после того, как был приобретен Петербургом при финансовой поддержке банка. Соотношение вложений в эту покупку и кто теперь его владелец, не раскрывалось. Банк «Россия» выступал заказчиком модернизации брига, проведенной год назад на Средне-Невском судостроительном заводе.

По неподтвержденной информации,

переносить нынешние «Алые паруса» в онлайн-формат (как это было из-за коронавирусных ограничений в прошлом году) не стали не только из-за возможного недовольства главного спонсора праздника, но и потому, что глава государства сам хотел посмотреть его из центра акватории.

Смотрел или нет — доподлинно неизвестно. На сайте Кремля сообщается только, что в первой половине дня, 25 июня, президент участвовал в онлайн-совещании с членами Совбеза и разговаривал по телефону с эмиром государства Катар. О том, чем он занимался 26 июня, информации нет.

Но те, кто смотрел трансляцию в прямом эфире, могли видеть единственный борт, допущенный в зону акватории (кроме брига «Россия»), закрытую для всех прочих на время водного шоу. По силуэту он напоминает яхту «Фотинию» — для которой, как говорилось в расследовании «Он вам не Димон», в 2016 году было сделано аналогичное исключение, чтобы за праздником мог наблюдать Дмитрий Медведев. Она видна на записи трансляции «Алых парусов»-2016. И тогда, и теперь такой особый борт стоял между Петропавловской крепостью и Троицким мостом.

И согласно данным нашего источника, проведению шоу в этом году предшествовало особое спецусиление безопасности в акватории и ее особая проверка радиочастотами (с обоснованием — для первого лица).

Фото: Иван Петров

ДОСЬЕ

«Алые паруса»: как это устроено

Постановкой водно-пиротехнического шоу занимался экс-руководитель службы промо, а затем начальник управления продюсирования ТРК «Петербург — Пятый канал» Михаил Колпахчиев.

В распоряжении редакции есть документ, подтверждающий, что к постановке и съемке мизансцен — «консервов» к трансляции водного шоу — привлекается не чужая господину Колпахчиеву компания ООО «Мувишутинг» (в логотипе — Movie shooting). Происходит это с 2019 года, то есть с тех пор, как режиссером-постановщиком водно-пиротехнической части «Алых парусов» стал Михаил Колпахчиев. Учредителями компании значатся Илья Петрович Лобанов и Сергей Николаевич Чистяков. Юридический адрес тот же, что у штаб-квартиры ТРК «Петербург — Пятый канал»: ул. Чапыгина, 6. Основной вид деятельности — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Илья Лобанов и Сергей Чистяков — давнишние партнеры Михаила Колпахчиева. Первый был исполнительным продюсером на пяти его сериалах (в том числе производства Пятого канала), вышедших в 2014–2019 гг., второй значится оператором нескольких из них.

Смета «Мувишутинга» на производство (за 26 смен) «консервов» к «Алым парусам»-2021 составила 16,36 млн рублей (в 2019-м — 13,56 млн, в 2020-м — 9,87 млн руб.). Причастными к производству продукта этого года (помимо Колпахчиева) значатся Илья Лобанов (как исполнительный продюсер) и Сергей Чистяков (оператор). Затраты на оплату труда съемочной группы оценены в 4,79 млн, актерского и каскадерского состава — 2,56 млн руб.

Михаил Колпахчиев

«Завтра не проснемся»

Людей в форме в этом году на «Алых парусах» было в разы больше обычного — полиция, военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Так что, обращенное к выпускникам губернаторское заверение «Весь центр города сегодня принадлежит только вам!» стоило бы поделить надвое. А может, и вовсе обнулить — если знать, по чьей прихоти пошли на такие риски, не отказавшись от шоу в разгар эпидемии.

Мысли клубят под лучами солнца. Я боюсь, что завтра не проснемся. Никаких больше вечеринок…

Как весело скакали сгрудившиеся на Дворцовой выпускники под эту песенку группы Cream Soda, подпевая: «Не проснемся!»

Про «никаких больше» — это вряд ли. Губернатор культурной столицы уверен, что массовые мероприятия не влияют на рост заболеваемости. И на ПМЭФ, и на «Евро-2020», включая фанзоны, были организованы первоклассные меры безопасности, настаивает градоначальник. «Если бы все наши мероприятия проходили с таким строгим соблюдением правил, — наставлял Александр Беглов в эфире телеканала «78», — то мы бы жили сегодня в нормальных условиях».

Единственными, кого теперь пытаются привлечь за нарушение антиковидных требований в день «Алых парусов», оказались две девушки — Мария Ширяева и Евгения Сметанкина. Они вышли на Невский с одиночными пикетами, держа в руках плакаты: «Я не жду принца на алых парусах. Я жду, когда выпустят всех политзаключенных».

Девушек до глубокой ночи продержали в отделе полиции и отпустили под протоколы по ст. 8-6-1 городского закона об административных правонарушениях. Она касается «неисполнения требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан» и «неисполнения требований <…>, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Санкт-Петербурга».

Татьяна Лиханова, «Новая в Петербурге»

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