Администрация Байдена собралась укреплять связи США с Тайванем

Соединенные Штаты намерены укреплять отношения с Тайванем во всех сферах сотрудничества, несмотря на протесты Китая, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Наша поддержка Тайваня непоколебима. Тайвань является лидирующей демократией, крупной экономикой и партнером [США] в сфере безопасности. И мы продолжим крепить наши отношения во всех сферах сотрудничества, в том числе по экономическим вопросам», – приводит слова Псаки ТАСС.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома, США привержены сохранению отношений с Тайванем в области «торговли и инвестиций». «И мы продолжим укреплять наши торговые отношения. Поэтому мы с нетерпением ждем предстоящего заседания совета по торговле и [выработке] рамочной договоренности [по двустороннему товарообороту и инвестициям]», – отметила представитель американского президента.

«Кроме того, мы ясно давали понять в публичном и частном порядке, что у нас сохраняется обеспокоенность по поводу агрессии Китая в отношении Тайваня. КНР все больше действует в духе принуждения, чтобы подорвать демократию на Тайване», – сообщила Псаки. «Мы продолжим выражать значительную обеспокоенность на этот счет Пекину. А также насчет попыток КНР запугать других в регионе», – добавила представитель Белого дома.

В прошлую среду министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на Московской конференции по безопасности заявил, что Пекин не позволит оторвать Тайвань от «большого Китая».

В феврале глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения с США отклонились от нормального пути, потребовав от Вашингтона «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».