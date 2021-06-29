Байден выступил с новыми обвинениями в адрес Трампа

Глава действующей американской администрации Джо Байден во время мероприятия Национального комитета Демократической партии США по сбору средств обвинил 45-го президента США Дональда Трампа в нанесении «невообразимого ущерба» отношениям Соединенных Штатов с союзниками и другими странами.

«Я только что вернулся из Европы. <…> И вот итог. Я знаю, что вы все понимали это – невообразимый ущерб, нанесенный в международном масштабе последним, кто сидел на этом месте [президента]», – приводит слова Байдена ТАСС.

При этом глава действующей американской администрации не назвал Трампа по имени, а также не уточнил, какими именно действиями 45-й президент США нанес ущерб отношениям Соединенных Штатов с другими странами.

Между тем в минувшее воскресенье Трамп выразил мнение, что при нынешнем главе американской администрации Россия, Китай и Иран якобы унижают США, а сам Байден уничтожает Соединенные Штаты, разваливая экономику США.

В прошлый вторник Трамп заявил, что никогда не признавал поражения на американских президентских выборах.