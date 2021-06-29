 

В Антарктиде обнаружили два НЛО

29.06.2021, 6:57, Разное
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Антарктида – это не просто самое неизученное, а потому и самое таинственное место на Земле, уфологи, например, уверены, что этот ледовый материк самое подходящее место для базирования инопланетян.

Охотник за НЛО Грэм на своем канале Conspiracy Depot заявил, что он обнаружил среди горных хребтов в Антарктиде таинственные корабли.

В Антарктиде обнаружили два НЛО посреди скалистой местностиПо словам исследователя, объекты имеют 97 футов в длину и значительно выделяются из общего ландшафта. Он заявил, что объекты по размерам в два раза больше истребителя F-16 (49 футов).

Грэм сказал, что эти две дискообразные структуры возникли «не на своем месте» возле гор Черчилля, где кругом одни скалы. Это, по мнению уфолога, выглядит очень странным.

Исследователь, пользуясь сервисом Google Earth, увеличивает масштаб артефактов и показывает, насколько эти два объекта похожи по форме и размерам. По его мнению, данные структуры имеют рукотворное происхождение.

Ссылаясь на отсутствие на объектах снежного покрова, исследователь предположил, что они появились в этих местах относительно недавно.

Это уже не первый случай, когда уфологи делятся своими находками на заснеженных просторах южного континента Земли. Они все чаще заявляют, что Антарктида является базой инопланетян или даже домом для таинственных гигантов, якобы являющихся последними представителями древней цивилизации Атлантов.



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