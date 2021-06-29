 

В мире за сутки умерло наименьшее за семь месяцев число пациентов с COVID-19 – данные ВОЗ

29.06.2021, 6:48, Новости дня
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Меньше смертей за 24 часа фиксировалось последний раз 3 ноября 2020-го – 6061.

Последние четверо суток в июне 2021-го количество умерших за сутки составляло от 8460 до 9333.

Рекордная смертность за сутки была зарегистрирована ВОЗ 28 января 2021 года – более 17 тыс.

Скриншот: covid19.who.int

Всего с начала пандемии скончались более 3,9 млн жителей планеты, инфицированных коронавирусом.

Количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в мире на 28 июня 180,8 млн, за последние сутки их было 325 тыс.

По числу инфицирований в мире лидируют США (33 млн), Индия (30 млн) и Бразилия (18 млн).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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