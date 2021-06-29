Добавьте масло в макияж: всего несколько хитростей – и вы “потеряете” 10 лет на лице (а может, и больше)

Некоторые представительницы прекрасного пола ошибочно полагают, что нанесение на лицо большого количества декоративной косметики позволит скрыть недостатки кожи. Однако стоит помнить о том, что это может не только подчеркнуть возраст, но и добавить несколько лет (а то и десяток). Вот секреты, которые помогут вам профессионально нанести макияж.

Твердые косметические средства

В некоторых случаях использование компактной или рассыпчатой пудры может стать настоящим спасением. Постарайтесь распределить ее по поверхности тонким слоем, поскольку большой слой способен спровоцировать сухость, а также будет выглядеть на лице не очень привлекательно. Твердую пудру стоит наносить под глазами, чтобы замаскировать консилер. Благодаря ей легко избавиться от чрезмерного блеска на коже.

Увлажняющий крем как основа

Старайтесь не наносить слишком большой слой жидкой основы, поскольку это выглядит не очень привлекательно. А если сверху вы нанесете слой пудры, средства могут «залечь» в морщинки и еще больше их подчеркнуть. Поэтому, прежде чем пользоваться тональным кремом, нанесите слой обычного увлажняющего, а потом возьмите основу в небольшом количестве и равномерно, тонким слоем покройте все лицо (не забывая об области декольте и шеи).

Кремовые румяна

Если вы используете румяна, отдайте предпочтение жидким. В отличие от сухих, эти декоративные косметические средства позволят вам правильно распределить нужные оттенки, а также добавят естественного блеска. Это сделает ваше лицо свежим, молодым и в прямом смысле слова искрящимся.

Темные тени для век

Вам кажется, что темные и даже черные тени способны подчеркнуть красоту ваших глаз? Отчасти это так, однако пользоваться ими стоит крайне аккуратно. Если вы хотите визуально уменьшить возраст, постарайтесь вообще отказаться от такого макияжа. Темные круги зрительно делают глаза намного меньше и подчеркивают морщинки на верхних и нижних веках.

Отдайте предпочтение более светлым и мягким цветам, которые повторяют тон вашей кожи или ласкового загара (используйте вместо черной серую или коричневую подводку). Так ваши глаза будут выглядеть более естественно, стильно и привлекательно, а также красиво засияют. А если покрыть ресницы небольшим количеством туши, они станут большими кокетливыми огоньками, которые являются признаком молодости.

Использование карандаша для губ

С возрастом линия очертания губ становится менее четкой. Поэтому будет мудрым решением использовать карандаш. Обведите губы цветом, который максимально приближен к вашему натуральному. Затем покройте их блеском, это будет выглядеть просто потрясающее. Губы станут визуально более полными и ровными, без морщинок. Только не стоит заходить за контуры, это смотрится очень неряшливо и неэстетично. Поверьте, естественного объема вам вполне хватит, если вы все сделаете правильно.

Добавление масла

Если вы хотите достичь эффекта сияния кожи, добавьте пару или тройку капель масла для кожи при нанесении макияжа. Это поможет не только сделать равномерный, естественный и привлекательный блеск, но и увлажнит поверхность. Вы должны помнить о том, что кожа постоянно должна быть увлажненной. Поскольку именно сухость (которая увеличивается с возрастом) и позволяет ей быть более дряблой и менее упругой.

Оформление бровей

Густые темные брови украшают представительницу прекрасного пола любого возраста. Выберите правильную кисть, которая непосредственно используется для нанесения декоративной косметики на брови, а также специальные тени или гель. Помните о том, чтобы не допустить чрезмерности. Слишком большие и темные брови выглядят грубо, взгляд получается строгим и даже сердитым, подчеркивается возраст.

Поэтому, если выбирать между менее и более темным цветом, лучше отдать предпочтение первому. Даже если ваши брови будут менее заметными, это придаст образу естественности и натуральности, что является характеристикой молодости.

Осветлители

Помните о том, что нельзя слишком сильно осветлять некоторые участки лица, поскольку это будет выглядеть не очень привлекательно. То есть, могут остаться вместо темных пятен белые, которые также смотрятся не очень эстетично. Пользуйтесь отбеливающими кремами крайне осторожно, лучше расходовать меньше, чем больше положенной нормы.

Оттенок помады

Некоторые ошибочно полагают, что красная помада всегда является залогом стильности и эффектности. С этим можно поспорить, поскольку все красные оттенки подходят больше для вечернего макияжа, а также далеко не для каждого типа лица. Во-первых, нужно выбрать свой тон, который вам пойдет идеально. А во-вторых, стоит помнить о том, что красная помада легко может прибавить несколько лет, а то и десятилетий возраста (особенно, если она нанесена не очень аккуратно и выходит за контуры губ). Остановите свой выбор на более нежных нейтральных оттенках, они всегда выглядят привлекательно, делают лицо свежим и молодым.