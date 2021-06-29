Французский маникюр и рисунки. Как сделать ногти красивыми при помощи синего

Летом мы идем в маникюрный салон за инъекцией яркого цвета. Нам хочется розовых, мятных, лавандовых оттенков, которые, кстати, хорошо миксуются между собой. Но есть в этом сезоне один цвет, который привлекает внимание и претендует на звание главного цвета сезона – синий и все его оттенки. Спорим, что в такой гамме можно найти цвет для маникюра на любой случай?

Бирюзовый

Многие не причисляют бирюзу к оттенкам синего, хотя там он и занимает свое место. Бирюза летом актуальна как никогда, ведь она напоминает нам о легком морском бризе и теплых волнах.

Ромашковое поле

Голубое небо, ромашки, ветер в волосах и никакой работы. Здорово, но неосуществимо? Позвольте себе погрузиться в мечты о свободе через легкий маникюр, который будет символизировать и небо, и ромашковое поле.

Короткий маникюр

Короткий маникюр дает обширное поле для творчества. Жарко и хочется прохлады? Почему бы не пофантазировать и не украсить голубое небо небольшими воздушными облачками, которые на несколько минут закрыли бы жаркое солнце?

Оригинальный рисунок

Рисунки на ногтях максимально выражают нашу индивидуальность, поэтому летом обязательно нужно поэкспериментировать и использовать ногти как чистый холст для выражения своих чувств графическим путем. Внимание коллектива обеспечено.

Церулеум

Посмотрите, какой оригинальный подход, маникюр в меру яркий, но стильный и запоминающийся. Цветом можно покрыть половину ногтя и представлять, будто вы на яхте опускаете пальчики в теплую морскую воду.

Темно-синий

Все мы любим черный, но, согласитесь, летом он выглядит крайне неуместно и тяжело. Если хочется носить темный маникюр, замените черный на темно-синий. В зависимости от освещения он будет давать оттенки от светло-синего до черного, такой своеобразный хамелеон.

Кобальт

Согласитесь, что невозможно оторвать взгляд от этого великолепного синего цвета. Смело можно делать яркие фото с букетом цветов или стаканчиком кофе для соцсетей. Лайки обеспечены, потому что каждая девушка мечтает о ярком маникюре, но не каждая может его себе позволить.

Любителям нюда

Если вы предпочитаете совсем незаметный маникюр, не нарушайте свои традиции. Но лето есть лето, поэтому освежите нюд капелькой яркого голубого цвета и будьте в тренде.

Синий френч

Французский маникюр никогда не будет забыт, но иногда хочется его разнообразить. Чаще всего мы вносим разнообразие через цвет базового покрытия, но почему бы не пойти другим путем и не заменить белую кайму на синюю? Смотрится очень элегантно и не броско.

Шах и мат

А как вам такой вариант френча? От белого отказаться не так-то просто, это правда, но почему бы не разбавить его пастельным серо-голубым оттенком?