«Нападем на этого медведя как рой пчел»: земессарг о борьбе с «зелеными человечками» из РФ

Редакция PRESS Июнь 28, 2021

В интервью газете Latvijas Avīze (бывшая “Сельская газета”) командир 51-го Добельского пехотного батальона Земессардзе Айвис Вацерс заверяет: «Мы не позволим противнику комфортабельно чувствовать себя на нашей родине», «Нападем на этого медведя как рой пчел», пишет bb.lv.

Отдавший ополчению более 25 лет майор рассказывает о сотрудничестве с 6-м территориальным отрядом Литвы: «Каждый год мы ездим к ним и они к нам. Последние большие учения проходили у Шяуляйского военного аэродрома, туда ездили в составе роты. Вместе выполняли задания». Литовцы, по словам А. Вацерса, «молодцы, ибо ранее начали обучение неконвенциональным военным действиям, которая связана — говоря народным языком — с зелеными человечками».

«За прошедший год — в 2020 и 2021 году получили много видов оружия, в том числе оружие поддержки, не назову конкретные марки. Также мы развиваем мобильный командный пункт штаба», – говорит майор. Следующий шаг — боевые машины пехоты. «Мы понимаем, что эта техника, оружие, экипировка идут от наших друзей, знакомых, от общества и мы тратим налоги этих людей».

Свой долг земессарг видит так: «Чтобы по возможности меньше было страданий. Мне кажется, в мире достаточно много страданий такого рода. Вспоминая Украину, также там есть свои истории успеха и неудач. Украинцы были у нас в батальоне два года назад, мы три дня провели вместе, они рассказывали о пережитом. Вспоминая украинские события — это был большой толчок также для нашего государства и конкретно батальона, когда начали люди думать, я говорю об обществе в целом, что это может случиться неожиданно».

Недавно ополченцы разыгрывали сценарий с появлением в Латвии вооруженных групп: «Большая часть из них перемещалась на транспортных средствах, другие пешком. Затем Государственная полиция оценила информацию о рисках, нужно было констатировать местонахождение этих групп или маршруты перемещения. Потом они поняли, что у них слишком мало сил, и призвали 51-й пехотный батальон на помощь. Общими силами пытались открыть местонахождение этих нелояльных людей или условного противника и возможные направления деятельности…»