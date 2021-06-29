 

«Нападем на этого медведя как рой пчел»: земессарг о борьбе с «зелеными человечками» из РФ

29.06.2021, 6:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Редакция PRESS Июнь 28, 2021

В интервью газете Latvijas Avīze (бывшая “Сельская газета”) командир 51-го Добельского пехотного батальона Земессардзе Айвис Вацерс заверяет: «Мы не позволим противнику комфортабельно чувствовать себя на нашей родине», «Нападем на этого медведя как рой пчел», пишет bb.lv.

Отдавший ополчению более 25 лет майор рассказывает о сотрудничестве с 6-м территориальным отрядом Литвы: «Каждый год мы ездим к ним и они к нам. Последние большие учения проходили у Шяуляйского военного аэродрома, туда ездили в составе роты. Вместе выполняли задания». Литовцы, по словам А. Вацерса, «молодцы, ибо ранее начали обучение неконвенциональным военным действиям, которая связана — говоря народным языком — с зелеными человечками».

«За прошедший год — в 2020 и 2021 году получили много видов оружия, в том числе оружие поддержки, не назову конкретные марки. Также мы развиваем мобильный командный пункт штаба», – говорит майор. Следующий шаг — боевые машины пехоты. «Мы понимаем, что эта техника, оружие, экипировка идут от наших друзей, знакомых, от общества и мы тратим налоги этих людей».

Свой долг земессарг видит так: «Чтобы по возможности меньше было страданий. Мне кажется, в мире достаточно много страданий такого рода. Вспоминая Украину, также там есть свои истории успеха и неудач. Украинцы были у нас в батальоне два года назад, мы три дня провели вместе, они рассказывали о пережитом. Вспоминая украинские события — это был большой толчок также для нашего государства и конкретно батальона, когда начали люди думать, я говорю об обществе в целом, что это может случиться неожиданно».

Недавно ополченцы разыгрывали сценарий с появлением в Латвии вооруженных групп: «Большая часть из них перемещалась на транспортных средствах, другие пешком. Затем Государственная полиция оценила информацию о рисках, нужно было констатировать местонахождение этих групп или маршруты перемещения. Потом они поняли, что у них слишком мало сил, и призвали 51-й пехотный батальон на помощь. Общими силами пытались открыть местонахождение этих нелояльных людей или условного противника и возможные направления деятельности…»



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.04 / Володин напомнил о необходимости согласовывать митинги

08.12 / Ежедневные ритуалы помогут встретить Новый год без чувства тревоги

24.06 / Мнение: Провокация “Дефендера”. Видео

27.10 / На заводе в Москве полгода лежал труп

19.04 / Песня со словами «Не нужен мне берег турецкий» стала новым гимном Ростуризма

08.05 / Мнение: Импотенция власти

27.03 / Европа признает невозможным возращение Крыма в состав Украины

25.01 / «У нас никогда не было, чтобы так били»

26.08 / Скандалы: «На перелеты коргов денег хватает, а на учебу детей нет»?

28.10 / Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика