Путин подписал закон о единой цифровой платформе в сфере занятости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании на базе портала «Работа в России» единой цифровой платформы для предоставления госуслуг в сфере занятости.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В материалах к закону на сайте Кремля отмечается, что общероссийская база вакансий «Работа в России» преобразуется в единую цифровую платформу для предоставления госуслуг в сфере содействия занятости населения. Граждане и работодатели смогут обращаться в службы занятости с использованием этой платформы, а также порталов государственных или муниципальных услуг. При этом сохранится и возможность очного приема в центрах занятости.

Также закон совершенствует положения, касающиеся социальной защиты людей с инвалидностью. Квота для приема на работу лиц с ограничениями по здоровью будет считаться выполненной работодателями только в случае заключения с ними трудовых договоров

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года, положения о квотировании рабочих мест – с 1 марта 2022 года.