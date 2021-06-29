 

Коронавирус научился заражать людей новым способом

29.06.2021, 6:00, Новости дня
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Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и других американских научных организаций выявили у коронавируса способность по-новому заражать людей, информирует Phys.org.

Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Как выяснили специалисты, благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2. Это открытие показывает, что вирус способен меняться неожиданно и находить новые пути заражения организма, передает РИА «Новости».

Ученые проводили большую часть исследований коронавируса с клетками почек приматов, поскольку в них SARS-CoV-2 быстро распространяется. Однако новый эксперимент показал, что раковые клетки легких человека, у которых отсутствует ангиотензинпревращающий фермент 2, восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

«Это был невероятный сюрприз для нас», – отметил один из участников исследования.

Специалисты предположили, что коронавирус находится под «селективным давлением», которое заставляет его искать новые способы проникновения в клетки в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали пугающим.

Они уточнили, что пока неясно, возможна ли такая мутация в реальных условиях вне лаборатории. По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.

Мутация E484D S остается восприимчивой к антителам вакцинированных пациентов, хотя сыворотка крови переболевших оказалась менее устойчивой к этому вирусу, подытожили ученые.

Накануне глава ВОЗ призвал мир готовиться к новым эпидемиям. В тот же день в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» сообщили, что в РФ случаи заражения новым лямбда-штаммом коронавируса не выявлены. Напомним, в конце мая американский ученый Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32.



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