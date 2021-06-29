 

Пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google

29.06.2021, 6:00, Новости дня
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В США наблюдаются проблемы в работе поисковой системы Google, сообщается на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Наиболее распространенные неполадки – проблемы с поиском (61%) и входом в аккаунт (39%). Находящиеся в США пользователи, сообщившие о проблемах, жалуются также на сбой в работе принадлежащего компании Google видеохостинга YouTube. Большинство сообщений касаются сложностей с просмотром видео и неполадок в работе сайта, передает ТАСС.

Ранее сбой зафиксировали в работе соцсети Instagram. Еще один похожий случай произошел в минувший четверг. Днем ранее в США случился сбой в работе Facebook и Instagram. Кроме того, 17 июня произошел сбой в работе сайтов авиакомпаний и банков США и Австралии. Днем ранее пользователи из США и Британии пожаловались на сбой в работе соцсети Twitter.

8 июня произошли масштабные сбои в работе Twitter, Twitch, Amazon и Reddit. Также были зафиксированы проблемы у сайтов CNN, New York Times, Guardian, сервисе HBO Max, Spotify, Github и в работе сайтов британского правительства. За день до этого проблемы наблюдались в работе сервисов компании Mail.ru Group.



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