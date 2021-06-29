 

Глава Евросовета оценил выход Белоруссии из “Восточного партнерства”: Еще один шаг назад

29.06.2021, 5:44, Разное
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Сегодня стало известно о решении Белоруссии выйти из европейской программы “Восточное партнерство” и отозвать своего представителя при ЕС. Это решение стало ответом на беспрецедентные санкции, принятые в отношении Белорусии. Теперь глава Евросовета Шарль Мишель решил прокомментировать это спорное решение руководства страны.

На своей странице в “Твиттере” чиновник предупредил, что, выйдя из программы, государство сделало очередной шаг назад. Он заявил, что такая мера может привести к дальнейшей эскалации напряженности, а также это решение непременно негативно скажется на жизни белорусского народа – об этом сообщил “Царьград”.

Напомним, что в данном случае речь идет о спецпрограмме Европейского союза. Ее цель состоит в развитии интеграционных связей с рядом государств, в числе которых до недавнего времени была и Белоруссия. Часть из этих государств считают вступление в ЕС своей главной внешнеполитической целью.

Секторальные экономические ограничения в отношении Белоруссии касаются производства хлористого калия, а также финансового, нефтяного, табачного секторов экономики. Ранее “Дни.ру” приводили мнение политолога, который считает, что этот пакет санкций – самый жесткий из тех, что уже были ранее введены Евросоюзом против Белоруссии.



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