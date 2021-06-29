Коварная дельта

В победившем эпидемию Израиле снова растет заболеваемость. Виновата индийская «дельта». Насколько это серьезно?



ПЦР-тест в аэропорту Израиля. Фото: JACK GUEZ / AFP / Getty

Считанные недели назад Израиль мог похвастаться почти нулевой заболеваемостью. Массовое вакцинирование препаратом компании Pfizer привело к тому, что число выявленных инфицированных в сутки снизилось с 10 тысяч на верхней точке в январе — до 11 человек на нижней 1 июня. И это на население в 9,3 миллиона человек.

С 1 июня были сняты основные коронавирусные ограничения в стране, с 15 июня разрешено не надевать маски в закрытых помещениях. В силе оставался только обязательный карантин для прилетевших, который можно было сократить при положительном анализе на антитела. После трех общенациональных карантинов экономика вернулась почти к полноценной деятельности.

Впрочем, радость от завершения эпидемии была несколько преждевременной, о чем предупреждали все это время чиновники минздрава.

Рвется там, где тонко

Карантинный шлюз до поры до времени был эффективен.

Но долгожданное открытие неба и увеличение числа стран, куда можно лететь, привело к резкому росту числа путешествующих.

В том числе возвращающихся из стран, где эпидемиологическая обстановка была, мягко говоря, разной.

В это время у лабораторий экспресс-тестирования в аэропорту сменилась компания-оператор. Как говорят на иврите, «адрес был написан на стене» — кризис был предсказуемым.

В пятницу, 18 июня, в международном аэропорту Бен-Гурион образовался большой наплыв прилетающих. Вечером в пятницу наступает шабат, когда религиозной публике запрещено путешествовать, общественный транспорт рано прекращает работу. Все торопились поскорее попасть домой. Немногие стойки экспресс-тестирования с новыми сотрудниками работали медленно, образовалась пробка.

Представители минздрава на месте решили, что здоровым и потенциально инфицированным находиться в одном закрытом помещении опаснее, чем впустить в страну тех израильтян, кто уже привился. Чтобы снизить нагрузку, обладателей «зеленых паспортов» — тех, кто привился или переболел, вернувшихся из «зеленых стран», пропустили без ПЦР-теста на коронавирус. Один раз. Всего 2832 человека.

Уже на следующий день в минздраве спохватились, что в этой группе могли быть те, кто, возможно, сами и не болеет, но является переносчиком вируса.

Они могли завезти в Израиль какой-нибудь новый штамм, против которого вакцина не столь эффективна. Еще сутки выясняли, кто именно был пропущен без теста на коронавирус, и лишь затем к ним на дом выехали сотрудники лаборатории, чтобы провести ПЦР-тест на дому.

Но это была лишь часть проблемы. Посещение израильтянами стран с высоким уровнем эпидемиологической угрозы — России, Аргентины, Бразилии, Южной Африки, Индии и Мексики — в данный момент запрещено под угрозой крупного штрафа. За исключением редких гуманитарных случаев, на которые специальная комиссия выдает разрешение. Но если отменены прямые рейсы, можно лететь с пересадкой в третьей стране. Отследить это сложнее.

В итоге, как показал отчет минздрава, с 19 мая по 19 июня чаще всего коронавирусную инфекцию в Израиль завозили прибывшие из России, ОАЭ и США.

Из РФ в Израиль прибыл 31 заразившийся,

из ОАЭ — 24

,

из США — 12

,

из Франции — 10

,

из Белоруссии — 8

,

из Великобритании — 6

.

Вернувшиеся из «красных стран» израильтяне обязаны отбывать десятидневный карантин дома при условии двух отрицательных ПЦР-тестов. Прилетевшие оттуда иностранные граждане проходят карантин в коронаотелях за счет государства. По действующим правилам те израильтяне, кто не привился и не переболел, также обязаны по прилете из другой страны отбывать дома десятидневный карантин.

Самоизоляция всегда была одним из слабых мест контроля. Практика показала, что на самодисциплину израильтян полагаться нельзя. Большинство из них покидают дом раньше срока, не выдерживая карантинных ограничений.

Одно время Служба общей безопасности (ШАБАК) отслеживала местоположение сотовых телефонов, чтобы удостовериться, что граждане отбывают положенный срок под домашним карантиноарестом. Но затем эту меру сочли недемократичной и отменили.

Самоизолирующихся навещала полиция, чтобы убедиться, что те дома. Нарушителей жестко штрафовали.

Размер штрафа — более чем ощутимый, 5000 шекелей (111 тысяч рублей). Но по мере отступления болезни ослаб и контроль.

Рождение сверхновой

Нарушение карантинного режима привело к тому, чего больше всего боялись, — к импорту индийского штамма в Израиль. Это моментально спровоцировало скачок заболеваемости, который может вылиться в четвертую волну эпидемии.

Еще 20 июня минздрав сообщал о 80 новых инфицированных за неделю. Уже 21 июня стало известно о 103 носителях коронавирусной болезни — за сутки. С тех пор это число практически не опускалось ниже сотни в день.

По состоянию на утро воскресенья, 27 июня, за минувшие сутки выявлены 113 новых инфицированных (в субботу традиционно проводится меньше тестов, потому статистика не показательна), в пятницу — 229, в четверг — 228, в среду — 148.

За неделю общее число инфицированных выросло почти в четыре раза. При этом число пациентов в тяжелом состоянии за последние две недели не увеличилось.

В правительстве спохватились и начали возвращать защитные меры. Предполагалось, что обязанность ношения масок вернется в воскресенье, 27 июня, но в итоге ее ввели на два дня раньше. В минздраве поворчали на проведение «парада гордости» в Тель-Авиве, участники которого, разумеется, были без масок, потому что такого требования пока нет.

Был восстановлен правительственный кабинет по борьбе с эпидемией, в который входят профильные министры и руководство системы здравоохранения. В ближайшие дни, по всей видимости, будут вводиться новые «жесткие» эпидемиологические ограничения. На этом настаивает минздрав.

«Рост заболеваемости короной в последние дни связан с нарушением самоизоляции. Штрафы будут повышены; если окажется, что кто-то был в стране, въезд в которую запрещен, нарушитель заплатит тысячи шекелей», — пояснил 23 июня министр здравоохранения Ницан Горовиц на пленарном заседании Кнессета в ответ на требования прокомментировать сложившийся кризис.

По словам министра, «правительство действует без истерики и паники», оно сосредоточится на трех направлениях: тщательная проверка въезжающих в страну, ужесточение надзора за соблюдением карантина и стимулирование подростков к вакцинации. Для контроля за границами — наземными КПП и воздушной в аэропорту Бен-Гурион — был назначен специальный координатор, генерал-майор Рони Нума.

В минздраве пояснили, что

Израиль отдалился от коллективного иммунитета, к которому был уже близок, пока не началась вспышка индийского штамма. Теперь для его достижения нужно вакцинировать еще 700 тысяч человек.

Начиная с 6 июня в Израиле разрешена вакцинация подростков с 12 до 15 лет. Сначала в этой возрастной группе, в отличие от взрослых, не было высокого спроса на прививки. Но после резкого роста уровня заболеваемости минздрав опубликовал рекомендацию прививать и школьников, чтобы поскорее достичь коллективного иммунитета. И тут родители забили тревогу и начали обрывать телефонные линии больничных касс, чтобы записать детей на прививку.

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Не надо драматизировать

Профессор Итамар Гротто, в недавнем прошлом координатор деятельности правительства по борьбе с эпидемией, заявил, что не все так плохо, потому что вакцина Pfizer, которой привито подавляющее большинство израильтян, эффективна на 88% от «варианта дельта». По его словам, несмотря на рост числа инфицированных, вала новых госпитализаций не ожидается.

Доктор Дорит Ницан, региональный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям (Европа), сообщила, что хотя «индийский штамм» более агрессивен и распространяется гораздо быстрее предыдущих вариантов, он не вызывает тяжелого хода болезни у тех, кто прошел вакцинацию.

А в Израиле таких большинство. 55% населения привиты полностью, в том числе 75% населения в возрасте старше 16 лет.

Первую прививку сделали более 59% жителей, или более 81% взрослого населения.

«Вместе с другими странами мы лучше узнаем природу этого варианта, — добавила доктор Ницан. — Мы видим, что люди, которые не вакцинированы, болеют более серьезно. А те, кто получил обе дозы вакцины, даже если и инфицированы, вакцина защищает их от тяжелого хода заболевания».

Доктор Ницан призвала тех израильтян, кто еще не привился, сделать это для собственного блага. «Большинство взрослых в Израиле вакцинированы, но есть млн человек, которые, видимо, предпочли не вакцинироваться. Это немало, — добавила она. — У них есть возможность пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих».

Роман Янушевский,

специально для «Новой», Тель-Авив

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