Стали известны результаты вскрытия Макафи

Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы умершего разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, сообщила газета El Pais.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.

Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.

После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».