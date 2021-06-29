 

Стали известны результаты вскрытия Макафи

29.06.2021, 5:04, Новости дня
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Стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы умершего разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, сообщила газета El Pais.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, американский и британский программист и бизнесмен Джон Макафи покончил жизнь самоубийством, передает ТАСС.

Ранее Макафи нашли мертвым в тюрьме Барселоны. Власти сообщают, что он якобы совершил самоубийство на следующий день после того, как проиграл дело и оказался перед перспективой экстрадиции в США по обвинению в неуплате налогов, отмыванию денег через криптосхемы.

После смерти американского и британского программиста, бизнесмена, создателя антивируса McAfee Джона Макафи официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своих социальных сетях написала, что полностью согласна с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, который высказал опасения, что основатель скандального портала WikiLeaks Джулиан Ассанж «может стать следующим».



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