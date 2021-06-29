 

Соратник Навального Волков отчитался о контактах с американскими сенаторами-русофобами

29.06.2021, 5:04, Новости дня
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Сторонник Алексея Навального Леонид Волков рассказал в деталях о своей поездке в США, где он встретился с известными своим негативным отношением к РФ сенаторами Миттом Ромни и Дэном Салливаном.

«За эти две недели у меня состоялось более 20 встреч на разном уровне», – написал Волков в своем Instagram.

Он добавил, что в их числе было несколько «статусных встреч», которые были проведены не «чисто для галочки» или «для фоточки», в ходе них велся «глубокий разговор по существу».

«На фото — сенаторы-республиканцы Дэн Салливан и Митт Ромни (тот самый, что был кандидатом на президентских выборах 2012 года); и ваш покорный слуга, который по такому случаю надел галстук примерно в третий раз в жизни», – похвалился Волков.

Митт Ромни был кандидатом от Республиканской партии в президенты США в 2012 году. Известен своими резкими высказываниями в адрес руководства России, Китая и Ирана. В одной из своих книг назвал Россию «геополитическим врагом Америки №1».

Дэн Салливан в 2019 году обвинял Россию в «милитаризации Арктики». По его словам, Москва и Пекин в Арктическом регионе объединяются и действуют против интересов Вашингтона. Также он заявлял, что нельзя отдавать РФ контроль над Северным морским путем.



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