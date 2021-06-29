 

Актриса Сотникова госпитализирована с коронавирусом

29.06.2021, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Телеведущая и актриса Вера Сотникова сообщила о госпитализации с коронавирусной инфекцией.

«Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление», – написала Сотникова в своем аккаунте в Instagram.

Вера Сотникова исполняла роли в отечественных лентах «Курьер» и «Людмила», телесериале «Управа». В качестве продюсера работала над документальным фильмом о поэтессе Марине Цветаевой. Является соведущей передачи «Битва экстрасенсов».

Накануне стало известно, что в московскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована актриса Вера Алентова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.04 / НБУ отменил комиссию при выплате 8 тыс. грн компенсации за карантин

02.04 / RTL – Меланшон объяснил отказ Франции от российской вакцины «политическими причинами»

15.02 / «Деда Мороза» поймали за пьяное вождение в Кировской области

12.01 / Киркоров показал себя четырехлетнего

18.07 / За двое суток Нацполиция Украины разоблачила девятерых чиновников, получивших взятки

28.05 / Polskie Radio – «на кону безопасность всей Европы» — в Польше объяснили слова Дуды о «ненормальном поведении» России

24.06 / Путин на приеме для иностранных лидеров поднял тост за ветеранов и «наши победы»

15.08 / “Ему засунули дубинку в горло”. В Минске во время протестов правоохранители избили 16-летнего подростка, он в реанимации

27.04 / Российским студентам разрешили уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

20.12 / Общество: Российская разведка возрождается после крупнейшего морального кризиса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика