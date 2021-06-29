Актриса Сотникова госпитализирована с коронавирусом

Телеведущая и актриса Вера Сотникова сообщила о госпитализации с коронавирусной инфекцией.

«Я думала, что проскачу. Кто-кто, но только не я. Ирония судьбы: собиралась в прошлый понедельник сделать первую прививку и через две недели сделать вторую, чтобы получить сертификат и чтобы поехать на Каннский фестиваль. Ровно в понедельник стало так плохо. Выкручивало руки, ноги, болела кожа на всем теле, драло горло, температура, высокое давление», – написала Сотникова в своем аккаунте в Instagram.

Вера Сотникова исполняла роли в отечественных лентах «Курьер» и «Людмила», телесериале «Управа». В качестве продюсера работала над документальным фильмом о поэтессе Марине Цветаевой. Является соведущей передачи «Битва экстрасенсов».

Накануне стало известно, что в московскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализирована актриса Вера Алентова.