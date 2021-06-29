 

Мнение: Иранские прокси атаковали американские объекты в Сирии

29.06.2021, 4:42, Разное
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Предположение о скорой ответке за американские удары под Аль-Каимом и Абу-Кемалем https://colonelcassad.livejournal.com/6871386.html оправдалось уже сегодня.
Иранские прокси развернутые в Восточной Сирии нанесли ракетные удары по американским позициям в районе нефтяного поля Аль-Омар, в провинции Дейр-эз-Зор.
Огонь предположительно велся из самопальных РСЗО с использованием неуправляемых 107-мм ракет. США в ответ нанесли авиаудары по районам под Дейр-эз-Зором и Аль-Маядином (по штабу шиитских ополченцев), откуда предположительно велся огонь по их базе.
О потерях сторон, а также о возможных повреждениях на американской базе пока неизвестно, хотя на одном из мутных видео отмечается столб дыма в районе американской базы (про-иранские аккаунты заявляют про уничтоженную технику)
Как и ранее, Иран предлагает США болото войны с подобными прокси-формированиями, придерживаясь стратегии Сулеймани по втягиванию ключевых оппонентов Ирана в полупартизанские войны на враждебной территории. Данная стратегия не предусматривает стремительных побед, но на длинной дистанции приносит Ирану большой профит, что выражается в неуклонном усилении его влияния в регионе.

Видео

https://twitter.com/KyleJGlen/status/1409574276836036613
https://twitter.com/OmerOzkizilcik/status/1409570153768042499

В ближайшие дни можно ожидать продолжения банкета уже в Ираке.

Источник: Colonel Cassad



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