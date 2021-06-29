Идеальная резинка: как ее правильно подобрать в зависимости от типа волос

Резинка, которая удерживает волосы в хвостике или косичке, называется главным бьюти-изобретением человечества. Именно так говорят стилисты по волосам. Конечно же, у каждой девушки или женщины локоны разные – тонкие, короткие, непослушные, вьющиеся. Но это не повод отказываться от такого удобного изобретения.

А вот какая прическа требует применения резиночек и каких именно?

Чтобы собрать густые волосы и чтобы они не выпадали

Уже несколько лет настоящий фетиш для девушек всего мира – резинки-пружинки. Между прочим, их носят не только как аксессуар, способный удерживать волосы. но и на руке – в качестве браслетика.

Благодаря таким пружинкам можно достаточно деликатно собрать волосы – форма распределяет нагрузки и так деликатно собирает волосы, что они не травмируются.

Таким спиральки плотно держат волосы только тогда, если надеты в несколько оборотов, а в один – только слегка фиксируют локоны. Даже самые густые волосы будут удержаны легко и без опасности выпадения.

Для тоненьких волос

Настоящей классикой жанра в этом случае можно назвать обычные черные резинки. Они будут лучшим вариантом для удерживания волос в хвостике. Но нужно знать: если волосы достаточно густые, то держаться будут с ощущением стянутости.

А вот если волосы тонкие или средней густоты, подойдут отлично.

Если волосы кудрявые, либо прически сложные

Даже если волосы слишком необузданы, они будут держать форму благодаря этим резиночкам. Стилисты из салонов красоты с удовольствием работают именно с ними.

Эти резиночки благодаря крючкам будут держаться настолько прочно, что хвостик просто обречен держаться достаточно плотно. Такой вариант подойдет для кудрявых девушек, которые испытывают трудности с другими резинками.

Если нужно сделать сложную прическу, в которой волосы забирают наверх, то применяют подобные резиночки.

Если волосы прямые

Для прямых волос свои секреты: им больше подходят большие резинки из 80-х, которые достаточно свободно фиксируют волосы (когда из прически выбиваются прядки), или путем перекручивания локонов несколько раз.

Такие резинки удобны, если нужно создать низкий пучок.

Полезные советы

Чтобы удерживать сложные переплетения, можно использоваться мелкие силиконовые резинки. Они будут фиксировать отдельные пряди, которые потом можно завернуть в общую композицию.

На тренировках нужно, чтобы волосы держались хорошо. Тогда и девушка будет ощущать себя комфортно. Попробуйте вот такие резинки (на фото).

Они весьма неплохи для физических нагрузок любой сложности.