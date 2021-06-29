Защита Винника решила обжаловать приговор французского суда россиянину

Защита россиянина Александра Винника подала кассационную жалобу на приговор суда, он обвиняется во Франции в отмывании денег, сообщил адвокат российского гражданина Фредерик Бело.

«Мы подали жалобу на решение Апелляционного суда Парижа оставить в силе приговор к пяти годам тюрьмы за отмывание денег в составе преступной группы. Мы считаем этот приговор лишенным основания, как и предыдущие обвинения, снятые ранее судьями», – приводит его слова ТАСС.

Он также добавил, что «со своей стороны мы выполнили все требуемые процедуры. Теперь дело за Верховным судом, который правомочен решать вопрос кассации». Он затруднился назвать сроки рассмотрения жалобы, уточнив, что «иногда на это уходит несколько месяцев».

В четверг апелляционный суд Парижа оставил без изменений приговор россиянину Александру Виннику, осужденному на пять лет по обвинению в отмывании денег в составе преступной группы.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, IT-специалист Александр Винник был арестован в 2017 году в Греции по запросу и обвинению США в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению американской стороны, отмывались миллиарды долларов.

В знак протеста против нарушения собственных прав в греческой тюрьме Винник около трех месяцев держал голодовку. На первой стадии процесса обвинений и защиты в Греции потеряла здоровье и скончалась супруга Александра, не сумев побороть рак. Однако суд Парижа не разрешил Виннику увидеться со смертельно больной женой.

В январе 2020 года Винник был экстрадирован во Францию. Сторона обвинения в парижском суде требовала приговорить россиянина к 10 годам заключения по делу о кибератаках и 750 тыс. евро штрафа. По окончательному решению суда были сняты 13 из 14 обвинений и Винника приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. евро.

В мае 2021 года защита Винника решила взыскать с Франции 5 млн евро за моральный ущерб.