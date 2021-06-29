 

Глава ВОЗ призвал готовиться к новым эпидемиям

29.06.2021, 4:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Мировое сообщество должно учесть уроки нынешней пандемии коронавируса и подготовиться к новым эпидемиям, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Обращаясь по телесвязи к участникам саммита здравоохранения малых островных государств, Гебрейесус отметил: «Мы все должны выучить уроки, которые нам преподает пандемия». Как подчеркнул глава ВОЗ, необходимо «сделать все возможное для подготовки к новым эпидемиям и пандемиям, для их предотвращения, выявления и быстрого на них реагирования на основе всеобщего охвата услугами здравоохранения и сильной первичной медицинской помощи», передает ТАСС.

Говоря о пандемии COVID-19, Гебрейесус обратил внимание на «вакцинное неравенство и вакцинный национализм», из-за которых увеличивается «разрыв между странами с высокими и низкими доходами». По его словам, 77% всех прививок от коронавируса приходятся сейчас всего на десять государств мира. В то же время у большинства стран с низкими доходами «по-прежнему нет достаточного количества вакцины, чтобы охватить вакцинацией наиболее уязвимое и подвергающееся риску население».

«Если страны немедленно поделятся вакцинами с механизмом COVAX («Ковакс») и если производители отдадут приоритет заказам COVAX, то мы сможем вакцинировать по меньшей мере 10% населения каждой страны к сентябрю и по меньшей мере 40% к концу года», – сказал гендиректор. Он напомнил, что к сентябрю необходимо изыскать «дополнительно 250 млн доз вакцины».

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для государств с низкими доходами на душу населения. Планируется, что в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

Накануне стало известно, что ученые из Национального института вирусологии Индии выявили у летучих мышей в штате Махараштра один из самых опасных вирусов.

Напомним также, в конце мая американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям Питер Хотез предсказал появление COVID-26 и COVID-32.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.03 / Депутат: Apple показала другим IT-гигантам пример конструктивного взаимодействия с властями РФ

24.09 / Т-90А сорвали наступление «противника» под Волгоградом на учениях «Кавказ»

29.11 / N-TV – борьба с коронавирусом обойдётся немцам в €180 млрд новых долгов

09.05 / В Татарстане пять человек погибли в ДТП с грузовиком

23.06 / Москва отреагировала на заявления США о «внезапных киберударах»

05.08 / ФБР открыло сотни расследований о внутреннем терроризме после начала протестов

08.10 / Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» остановился недалеко от Калининграда

20.06 / Антонов заявил о возвращении в США с оптимистичным настроем

05.04 / В Кабмине назвали две области, которые могут попасть в “красную” зону адаптивного карантина

05.04 / Guardian – «пятно на репутации Британии» — бывший помощник устроил разгром Борису Джонсону

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика