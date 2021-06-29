 

США захотели остановить разрыв отношений с Россией

29.06.2021, 4:08, Новости дня
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Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия для предотвращения разрыва отношений Москвы и Вашингтона.

«США и Россию связывают множество отношений не только между нашими правительствами, но и между народами, особенно за последние 30 лет. <…> Я хочу сделать [все], что в моих силах, чтобы остановить разрыв этих отношений», – приводит ТАСС слова Салливана, сказанный американским дипломатом в интервью телеканалу «Дождь». Посол выразил мнение, что отношения РФ и США представляют «огромную ценность для обеих стран».

Салливан также сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в Женеве обсуждали вопрос о получении российских виз американскими дипломатами.

«Отдельно обсуждалась на встрече в Женеве необходимость получения нами виз для того, чтобы можно было при помощи американских граждан заменить местный персонал, который мы не больше не можем нанимать на работу», – сказал американский посол, выразив мнение, что вопрос о визах для сотрудников американских представительств является основным вопросом, который нужно решить немедленно.

Накануне Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Он также сообщил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.

В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.

В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.

Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.



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