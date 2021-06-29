Мнение: Тыграй наносит ответный удар

Забавно развиваются события в Эфиопии.

В прошлом году армия Эфиопии уверенно разгромила вооруженные силы Тыграя, заняла столицу и крупные города мятежного региона.

Остатки вооруженных сил НФОТ ушли в партизаны, которые получали поддержку с территории сопредельных стран.

Последующие месяцы отметились массовыми зверствами и убийствами с обеих сторон, но серьезного прогресса в подавлении партизанского движения центральное правительство добиться не смогло. Все это происходило на фоне полнейшей гуманитарной катастрофы, с огромным количеством беженцев и голодающих.

В течение последних двух месяцев силы Тыграя серьезно нажимали и правительство ничего не могло с этим поделать, да и внутренняя поддержка этой войны в Эфиопии резко упала.

На днях события начали ускоряться, в результате чего войска Тыграя снова захватили его столицу Мекелле, а назначенное из центра временное правительство региона бежало вместе с военными. В последний день военные грузили деньги из банков в транспортник до Аддис-Абебы и жгли документы. Также были оставлены тюрьмы, в результате чего разбежались как политические, так и уголовники. В город отряды НФОТ заходили не встречая сопротивления.

После чего Эфиопией было объявлено "бессрочное одностороннее перемирие", которое фиксирует фактическую победу тыграйских сепаратистов и поражение центрального правительства. В столице Тыграя прошли праздничные мероприятия по случаю победы над Эфиопией. Тем не менее, на территории Тыграя до сих пор остаются силы эфиопской и эритрейской армий и в некоторых районах продолжаются боестолкновения.

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