Сандалии гладиаторы — лучший комплимент женским ножкам: стильные образы с платьями и юбками

Женские гладиаторы в тренде. Если раньше этот элемент гардероба считался простым и неинтересным, то сейчас стилисты предлагают сочетать эту обувь не только с шортами и джинсами, но и с эффектными платьями и даже костюмами. Сандалии не только практичны в использовании, но и визуально делают ноги изящными.

Красивое сочетание

Нежное белое платье простого кроя в классическом стиле будет смотреться эффектно и свежо в сочетании с черными сандалиями. Эта концепция практичности и простоты, которая сейчас в тренде, максимально проявляется через интересные сочетания в одежде.

Кстати, с простым легким летним платьем яркого оттенка сандалии будут смотреться на менее эффектно и стильно. Ножки при этом выглядят аккуратно и не перегружаются тяжелой обувью, а сам образ становится более воздушным и женственным.

Стилисты предлагают подбирать под яркую одежду сандалии телесного или коричневого оттенка, чтобы ноги выглядели натурально и просто.

А вот сандалии с шнурками подойдут тем, кто хочет выделиться из толпы и сделать яркий акцент на стройных ногах. Шнурки хорошо подчеркивают образ и делают акцент именно на ногах. В сочетании с широкой сумкой такого же оттенка получается интересный дуэт, в котором очень удобно каждый день.

Нотки стиля

В деловой концепции можно также сочетать практичные и удобные сандалии с красивыми простыми юбками или костюмами. Обувь максимально удобна, в ней комфортно целый день, при этом ноги чувствуют себя отлично.

С помощью оттенка обуви можно подчеркнуть выбранный стиль или дополнить цветовое сочетание. Стилисты предлагают выбирать нейтральные тона, чтобы обувь подходила к разным сочетаниям одежды. Кстати, к подбору сумочки под оттенок обуви в этом сезоне можно не привязываться, ведь небольшой контраст поможет сделать образ интересным.

Сандалии хорошо стройнят, помогают сделать образ изящным. Их можно сочетать с легкими повседневными платьями.

Особенно актуальным будет сочетание платья-рубашки с такими сандалиями. В таком наряде можно не только встретиться с друзьями, но и пойти на работу, ведь жарким летним днем хочется комфорта и удобства.

Если на обуви акцента делать не стоит, то при выборе оттенка одежды можно максимально экспериментировать и подбирать яркие варианты. От контрастных принтов лучше отказаться, отдав предпочтение монотонной одежде. Такое сочетание подчеркнет наличие вкуса и добавит образу больше элегантности.

Красивый дуэт

Длинные летние платья будут красиво смотреться с гладиаторами на шнурках. Стопам будет комфортно, а ноги будут выглядеть изящно.

Короткие юбки также будут в тренде. Это практичный элемент гардероба, который в сочетании с сандалиями поможет создать модный и простой лук на каждый день. При выборе обуви лучше отдавать предпочтение коже, в ней ногам будет комфортно и уютно.

Небольшая платформа сделает ноги стройнее и акцентирует внимание на фигуре. Чем выше шнурки, тем изящнее и тоньше будут казаться ножки.

Сандалии гладиаторы станут ярким акцентом, с помощью которого можно создать стильный и модный летний образ.