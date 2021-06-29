Принт polka dot – тренд лета: модные модели платьев в горошек и советы по выбору

Одежда в стиле polka dot набирает все больше популярности, хотя всем известный горошек на самом деле никогда и не выходил из моды. Это заслуженно, поскольку такая расцветка подходит представительницам прекрасного пола разных возрастов и разных комплекций.

Лаконичный крой

Старайтесь выбрать крой, который будет максимально актуальным для вашей фигуры и лаконичным. Дело в том, что горошек сам по себе является декоративным элементом. Поэтому обилие разных деталей будет только утяжелять образ. Отдайте предпочтение А-силуэту, длине миди, наденьте стильное украшение, и ваш лук станет классическим и актуальным для любого выхода.

Универсальность

Стоит отметить, что наряды в горошек идут как маленьким девочкам, так и дамам зрелого возраста. К тому же они замечательно смотрятся во время повседневной носки, а также для торжественного выхода. Именно поэтому преимуществом стиля polka dot можно считать универсальность. Выберите подходящую обувь и аксессуары, отдайте предпочтение оригинальной расцветке и фасону, и ваш образ станет целостным и законченным.

Величина горошка

Стоит сказать сразу о том, что горошек любой величины смотрится очень привлекательно. Однако он идет далеко не всем. Например, крупный размер очень сильно полнит, поэтому девушкам с пышными формами стоит от него отказаться. Лучше выбрать платье, юбку или блузку в мелкий горошек лаконичного кроя. А вот стройным дамам можно не ограничивать себя в выборе, а остановиться на том, что больше импонирует. Если не можете определиться с размером, выберите горошек разной величины, такие ткани также сегодня в тренде.

Асимметрия

Асимметричный крой является одним из самых модных и популярных в нынешнем сезоне. Выберите оригинальный фасон, который позволит вам визуально представить фигуру более стройной, а также увеличить рост. Есть много фасонов, которые позволяют продемонстрировать свои самые привлекательные части тела и надежно замаскировать то, что вы не готовы показать.

Прозрачные материалы

Они смотрятся просто великолепно, если на них присутствует горошек. Поэтому можете смело выбирать наряды, в которых есть прозрачные детали. Или отдайте предпочтение двухслойным нарядам, где в некоторых местах используется вторая однотонная ткань (например, если вы не хотите, чтобы просвечивало нижнее белье).

Детали

Ткань в горошек смотрится очень привлекательно и даже кокетливо. Поэтому можете смело использовать в фасоне рюши, фонарики, сборки, воланы, драпировки. Это выглядит очень органично, поскольку в основном используются легкие ткани, которые красиво ложатся и обвисают фалдами.

Сочетания

Вы можете сочетать несколько видов тканей в горошек. Например, надеть жакет и юбку или платье, которые оба представлены в стиле polka dot, но при этом каждый предмет одежды имеет свой цвет и величину горошка. Только следите за тем, чтобы сочетание было максимально гармоничным и смотрелось не слишком ярко. В противном случае наряд будет выглядеть слишком вызывающим и даже в некотором роде безвкусным.

Белые наряды

Очень стильно и действительно нарядно смотрятся белые изделия из ткани в горошек. Вы можете остановить свой выбор на черном горохе (крупном или мелком, в зависимости от вашего вкуса и типа фигуры). Для представительниц прекрасного пола среднего и зрелого возраста можно выбрать модель с широким поясом, молодые девушки могут отдать предпочтение легкому платьицу с запахом, который сегодня находится в тренде.

Черное платье или костюм в белый горох будет смотреться не менее элегантно и стильно. Такой наряд идеально подойдет для пышных дам, которые мечтают выглядеть более стройными.

Вместо заключения

Проявите фантазию, а также продемонстрируйте чувство стиля. Любой ваш выбор будет как минимум оригинальным, что уже соответствует тенденциям нынешней моды.