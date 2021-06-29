 

В Риге возвели штаб командования Вооруженных сил Канады для сил НАТО

29.06.2021, 3:18, Новости дня
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В Риге в понедельник открылось здание штаба Вооруженных сил Канады, возглавляющей дислоцированный в Латвии многонациональный батальон НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны балтийской республики.

Торжественная церемония открытия здания состоялась при участии главы Минобороны Латвии Артиса Пабрикса, командующего вооруженными силами республики Леонидса Калниньша и полковника Жан-Франсуа Кодена, который занял пост главы представительства Вооруженных сил Канады в Латвии, заменив в этой должности полковника Эрика Лафоре. Новое здание штаб-квартиры в Риге является крупнейшим проектом ВС Канады за рубежом за последние десятилетия, передает ТАСС.

«В здании штаба будут размещаться солдаты контингента канадских вооруженных сил, которые в настоящее время находятся на территории объединенного штаба Национальных вооруженных сил [Латвии], а также солдаты других стран-союзников, которые выполняют свои обязанности в боевой группе расширенного присутствия НАТО в Латвии», – указывает Минобороны балтийской республики.

По данным пресс-службы министерства обороны Латвии, стоимость строительства штаба командования Вооруженных сил Канады в Риге составила более 12,2 млн евро.

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил о дававшихся СССР заверениях о нерасширении НАТО на восток, выразив сомнение в способности Запада держать слово. В минувшую пятницу Кремль раскритиковал размещающие силы НАТО страны.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин в статье к 80-летию начала Великой Отечественной войны указал, что расширение Североатлантического альянса на восток и вступление ряда бывших советских республик в НАТО похоронило надежды на континент без разделительных линий.

В июле 2016 года страны Североатлантического альянса договорились о размещении в Прибалтике и Польше многонациональных батальонов НАТО. К декабрю 2016 года многонациональный батальон НАТО в Латвии был сформирован: в него вошли военнослужащие Албании, Испании, Италии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Черногории и Чехии, которые служат в республике в ротационном порядке. Батальоны НАТО в Восточной Европе вышли на уровень полной оперативной готовности в июне 2017 года.



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