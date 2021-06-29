 

В администрации Байдена посоветовали американцам не ездить Россию

29.06.2021, 3:18, Новости дня
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Госдепартамент Соединенных Штатов оставил в силе опубликованные ранее рекомендации американским гражданам не путешествовать в Россию, говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе подчеркивается, что в составляемом Госдепартаментом США списке стран «28 июня РФ остается на четвертом уровне – не путешествовать», передает ТАСС.

По мнению администрации Джо Байдена, американцам не стоит путешествовать на Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, «из-за терроризма, похищения людей и риска гражданских беспорядков», а также в «Крым из-за так называемой оккупации Россией украинской территории и злоупотреблений со стороны оккупационных властей».

В документе также утверждается, что граждане США, «включая бывших и действующих должностных лиц, военнослужащих и частных лиц, занимающихся бизнесом», посещающие Россию или проживающие на ее территории, якобы «подвергаются произвольным допросам и угрозам» и «могут стать жертвами притеснений, жестокого обращения и принуждения». «Все американские государственные служащие должны тщательно обдумать необходимость своей поездки в Россию», – утверждается в заявлении.

По версии вашингтонской администрации, власти РФ «могут необоснованно задерживать оказание американской консульской помощи задержанным американским гражданам». Кроме того, в Госдепартаменте утверждают, будто в РФ «не гарантированы права на мирные собрания и свободу слова». В связи с этим, указывают в ведомстве, «американские граждане должны избегать любых политических или социальных протестов».

Ранее посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан заявил, что хочет приложить все усилия, чтобы остановить разрыв отношений Москвы и Вашингтона.  В понедельник Салливан сообщил, что после возвращения в Москву встретился с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Он также сообщил о намерении встретиться с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и выразил надежду, что после Женевы удастся нормализовать работу американских диппредставительств в России.

В воскресенье посол Соединенных Штатов заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из РФ и третьих стран.

В минувший четверг посол США Джон Салливан вернулся в Москву. Несколькими днями ранее в Вашингтон вернулся российский посол в США Анатолий Антонов.

Напомним, на встрече в Женеве 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о возвращении послов к работе. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД вновь рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из Москвы в Вашингтон.



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