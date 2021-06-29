Байден собрался укреплять отношения США с Арменией

Соединенные Штаты привержены укреплению партнерских отношений с Арменией в части сотрудничества в области демократических реформ и урегулирования конфликтов, сообщил президент США Джо Байден.

«Поздравляю народ Армении и [и. о.] премьер-министра Никола Пашиняна с успешным проведением парламентских выборов. Наше партнерство с Арменией заключается в общих ценностях и сотрудничестве в области демократических реформ и урегулирования конфликтов. Мы привержены укреплению этого партнерства», – написал Байден в своем Twitter.

В минувшее воскресенье ЦИК Армении подвел окончательные итоги внеочередных парламентских выборов, прошедших в республике 20 июня. Конституционное большинство и право сформировать правительство получила партия «Гражданский договор», лидером которой является и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян. Днем позже Пашинян заявил, что политический кризис в Армении, начавшийся 9 ноября 2020 года, завершен.

В мае парламент Армении был распущен после того, как Пашинян подал в отставку для проведения в стране досрочных парламентских выборов.