Мнение: Нация без вакцинации



Украинцы смеются над вакцинацией

И вот еще один забавнейший момент: по России – и в русском сегменте интернета – бушует сейчас настоящий истерический припадок вокруг “всеобщей вакцинации”. Множество представителей прогрессивной общественности слились в экстазе с представителями “прогнившего путинского режима” типа мэра Собянина и прочих чиновных ковидобесов – и уже который день рыдают в голос: что же вы не прививаетесь, какие же вы суки, скоты и сволочи, уроды проклятые, мы же все умрем, если немедленно не привьемся, мы же вымрем как мамонты, прививайтесь, твари, ненавидим вас, убийцы, вы не любите бабушек, колитесь в вену, сволочи… и т.д. без конца, 24 часа в сутки.

Причем я уверен, что многие даже “не по службе”, они искренне верят в то, что сами говорят – и про “все умрут”, и про “последний шанс”, и даже “прививка или смерть”… Немало особо впечатлительных, зуб даю, даже натурально рыдают за клавиатурой, проклиная “этих упертых россиян”.

Понятно, казалось бы: изысканные натуры, гуманисты по природе, верят в вакцинацию и боятся страшного ковида… НО!

У нас ведь, помимо России, имеется еще и Украина. Страна, нежно любимая ТЕМИ ЖЕ САМЫМИ ЛЮДЬМИ. Что там на Украине с темпами вакцинации населения? Поищите ответ – вы обалдеете. На Украине вакцинация, в сравнении с Россией, можно считать, вообще не начиналась!!

Реально – там отвакцинировано 1,5, что ли, процента населения. И те – при крайне лукавой украинской статистике. И никакой вакцинации, по сути, и не ведется, поскольку реально колоть просто нечем (не говоря уж о том, что отношение украинцев к самой процедуре укалывания едва ли не хуже, чем в России). Европа вакцин на Украину не посылает, США тоже не торопятся, от российского Спутника Зеленский сам гордо отказался. Словом – ТИШИНА.

Казалось бы: если сердобольные гуманисты так заходятся в плаче над Россией с ее 10% вакцинированных – как они должны причитать над “Ще Украйна не згинела”, у которой процент еще в 6 раз ниже? Как же, дескать, не сгинела, когда сгинеет буквально вот-вот?! Какие проклятия должны нестись, какие стоны, какие реквиемы сочиняться по гибнущей на глазах без принудительной вакцинации нацией?!

Но – опять-таки тишина. Сами украинские пропагандисты буквально беснуются в российских социальных сетях, гневно клеймя позором российских “ватников”, никак не желающих уколоться “надежной вакциной Спутник”! Но на вопрос, когда и ЧЕМ привились они сами, почему-то скромно умолкают и вообще никак не комментируют сей скользкий момент.

Украина в гораздо, почти на порядок “худшем” положении в плане вакцинации, чем Россия. Но, заметьте – это НИКОГО не волнует. От слова “вообще”. То есть просто – наплевать. Не прививаются – да и нахрен надо. Украинцам и так хорошо!

Прививаться – с ожесточением, через тотальное принуждение, всем поголовно, прививка или смерть – должно только россиянам. Такова позиция прогрессивной общественности, всех людей с хорошими лицами.

Им безусловно виднее.