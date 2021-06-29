Argument – Белоруссия заслуживает нравоучений и санкций в сто тысяч раз меньше, чем США

Санкции, которые США, Великобритания, а также ряд западноевропейских государств, поддавшихся влиянию американцев, сделали самым частым инструментом принуждения, являются одним из последних проявлений «увядающего шарма Запада», считает чешский журналист, историк и переводчик Иво Шебестик. Как пишет он в статье для Argument, Запад оправдывает санкции стремлением к демократии и свободе, заботе о благе и правах граждан, однако это является бессовестной ложью, что хорошо видно на примере Белоруссии.



Reuters

Самый явный симптом невроза современного Запада — его растущая агрессивность при достижении собственных эгоистических и необоснованных целей в мире, считает чешский журналист, историк и переводчик Иво Шебестик. Как пишет он в статье для Argument, одним из последних проявлений «увядающего шарма Запада» стали санкции, которые США, Великобритания, а также ряд западноевропейских государств, поддавшихся влиянию американцев, сделали самым частым инструментом принуждения, и чем слабее государство, тем ожесточённее нападки на него.

Как отмечает Шебестик, сейчас санкции ввели против маленькой Белоруссии. страну лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею, убрали официальный белорусский государственный флаг, заменив его каким-то неофициальным знаменем, который иностранные граждане провозгласили белорусским государственным символом. Потом произошёл инцидент с остановкой самолёта в Минске.

«Этот случай весьма похож на тот, который произошёл в 2013 году в Вене, но тогда самолёт с президентом Боливии приземлился по требованию Соединённых Штатов. Сейчас по Европе колесит одна особа, которую поддерживает Запад как лидера оппозиции против Лукашенко, и некоторые ничего не значащие политики, встречаясь с ней, провозглашают её президентом. То, что в Белоруссии она пользуется минимальной поддержкой, роли не играет», — пишет автор материала.

По его мнению, если бы подобные вещи не свидетельствовали о глубочайшем упадке западной политической культуры, на них можно было бы смотреть просто, как на фарс. Однако упадок Запада не то явление, которому гражданам западных государств стоило бы радоваться. Запад оправдывает санкции стремлением к демократии и свободе, заботе о благе и правах граждан, однако это является бессовестной ложью.

«Если бы Лукашенко обратил Белоруссию против России, если бы в связке с местными олигархами он стал бы коллаборационистом Вашингтона и при этом был бы ещё и вором, мошенником, коррупционером, обманщиком собственного государства и убийцей, если бы на голове у него росли рога, а на ногах — копыта, то у Белоруссии с Западом не было бы никаких проблем. Идиллия. Страна бы «процветала» по образцу Украины», — пишет Шебестик.

Однако Лукашенко так себя не ведёт. И хотя это совершенно не оправдывает стиля его правления, но при этом, считает автор статьи, он хотя бы не разорителен для народного богатства. С другой стороны, Белоруссия при Лукашенко заслуживает нравоучений и санкций в сто тысяч раз меньше, чем Соединённые Штаты.

«Именно по этой причине американское морализаторство, американское мессианство и американские санкции против кого-то в мире представляют собой, наверное, самое отвратительное явление нашего времени. Кто хочет поучать других, должен сначала посмотреть на самого себя. На Белый дом, на конгресс и ЦРУ. Там столько всего, что не разгрести ещё сто лет. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Украина, Грузия, Белоруссия, Гуантамо, Ассанж, Сноуден… Кровь, слёзы боли, унижения, несправедливость, безжалостность, насмешки, лицемерие, ложь и к тому же невероятное давление, угрозы и санкции, которые в основном постигли невинных. В своей «категории» США достигли феноменального уровня, но подражать им нельзя», — заключает чешский историк.